Новости

В Дагестане произошел пожар в онкоцентре 21:09
Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора 21:08
Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января 21:06
Еврокомиссия готова начать процедуру запуска санкций в отношении Италии 21:05
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца 20:57
Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны 20:56
Белорусские СМИ получили аккредитации на II Европейские игры 20:19
Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии 20:14
Минтранс пообещал жесткую реакцию на сбои с выдачей багажа в Шереметьево 19:59
Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки 18:05
ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 19:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поворот на Тагил

Сразу две уральские агломерации включены в дорожный нацпроект
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 122(7880)
Впервые в национальный проект "Безопасные и качественные дороги" в этом году включена Нижнетагильская агломерация. На реализацию планов ремонта дорожной сети во втором по величине городе Среднего Урала и его окрестностях будет направлено более 700 миллионов бюджетных рублей. За летний ремонтный период планируется привести в нормативное состояние почти 30 километров улиц промышленного центра и трасс, связывающих его с соседними городами и поселками.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
"Безопасные дороги" появятся сразу в трех донских агломерациях

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" действует в стране с 2017 года. Он анонсировал новый подход к развитию дорожной инфраструктуры в России: акцент делается на создании качественной транспортной сети в крупных агломерациях, сформировавшихся вокруг промышленных центров. Логика проста: в больших городах всегда существует трудовая миграция, которая захватывает ближайшие муниципалитеты, а также сложная логистическая схема перевозки грузов, поэтому необходимо учитывать состояние не только улиц и проспектов, но и дорог, выходящих за административные границы города. "Комплексный подход к реновации дорожной инфраструктуры повлечет за собой социально-экономический рост региона в целом", - утверждают эксперты Росавтодора.

Уральцы сумели доказать, что помимо Екатеринбурга в регионе есть и другие точки роста: Нижнетагильский промышленный узел также требует создания качественной дорожной инфраструктуры

Изначально в нацпроект по всей стране входило 38 агломераций, на Среднем Урале - только Екатеринбургская, которая охватывает областной центр и пригородную зону радиусом около сотни километров. Помимо солидных вливаний из федерального бюджета программа предусматривает и жесткий контроль качества выполнения работ. За право включиться в нацпроект боролись многие крупные муниципалитеты страны. Уральцы сумели доказать, что помимо Екатеринбурга в регионе есть и другие точки роста: Нижнетагильский промышленный узел также требует создания качественной дорожной инфраструктуры.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как города Урала потратят гранты на создание комфортной среды

С учетом расширения границ проекта в нынешнем году на содержание и ремонт дорог в Свердловской области будет направлено более трех миллиардов рублей (около двух миллиардов - из федеральной казны, остальное - из региональных и муниципальных бюджетов). Почти две трети общей суммы достанутся Екатеринбургу, Нижнетагильской агломерации - свыше 720 миллионов, еще 300 миллионов пойдут на ремонт региональных дорог.

- Всего за нынешний ремонтный сезон планируется провести реконструкцию 11 тысяч километров. Среди региональных трасс приоритетной станет Режевской тракт, а также участок от Богдановича до Ирбита, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

От того, насколько успешно будут выполнены поставленные планы, зависит дальнейшее участие уральских агломераций в национальном проекте.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России