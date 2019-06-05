Впервые в национальный проект "Безопасные и качественные дороги" в этом году включена Нижнетагильская агломерация. На реализацию планов ремонта дорожной сети во втором по величине городе Среднего Урала и его окрестностях будет направлено более 700 миллионов бюджетных рублей. За летний ремонтный период планируется привести в нормативное состояние почти 30 километров улиц промышленного центра и трасс, связывающих его с соседними городами и поселками.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" действует в стране с 2017 года. Он анонсировал новый подход к развитию дорожной инфраструктуры в России: акцент делается на создании качественной транспортной сети в крупных агломерациях, сформировавшихся вокруг промышленных центров. Логика проста: в больших городах всегда существует трудовая миграция, которая захватывает ближайшие муниципалитеты, а также сложная логистическая схема перевозки грузов, поэтому необходимо учитывать состояние не только улиц и проспектов, но и дорог, выходящих за административные границы города. "Комплексный подход к реновации дорожной инфраструктуры повлечет за собой социально-экономический рост региона в целом", - утверждают эксперты Росавтодора.

Уральцы сумели доказать, что помимо Екатеринбурга в регионе есть и другие точки роста: Нижнетагильский промышленный узел также требует создания качественной дорожной инфраструктуры

Изначально в нацпроект по всей стране входило 38 агломераций, на Среднем Урале - только Екатеринбургская, которая охватывает областной центр и пригородную зону радиусом около сотни километров. Помимо солидных вливаний из федерального бюджета программа предусматривает и жесткий контроль качества выполнения работ. За право включиться в нацпроект боролись многие крупные муниципалитеты страны. Уральцы сумели доказать, что помимо Екатеринбурга в регионе есть и другие точки роста: Нижнетагильский промышленный узел также требует создания качественной дорожной инфраструктуры.

С учетом расширения границ проекта в нынешнем году на содержание и ремонт дорог в Свердловской области будет направлено более трех миллиардов рублей (около двух миллиардов - из федеральной казны, остальное - из региональных и муниципальных бюджетов). Почти две трети общей суммы достанутся Екатеринбургу, Нижнетагильской агломерации - свыше 720 миллионов, еще 300 миллионов пойдут на ремонт региональных дорог.

- Всего за нынешний ремонтный сезон планируется провести реконструкцию 11 тысяч километров. Среди региональных трасс приоритетной станет Режевской тракт, а также участок от Богдановича до Ирбита, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

От того, насколько успешно будут выполнены поставленные планы, зависит дальнейшее участие уральских агломераций в национальном проекте.