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05.06.2019 14:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни

Текст: Мария Гафурова
Фото: Музей истории Екатеринбурга Фото: Музей истории Екатеринбурга
Фото: Музей истории Екатеринбурга

В Музей истории Екатеринбурга передали осколки от снесенной телебашни. Подарки из необычного бетона весят около 60 килограмм.

В этом году учреждению исполнилось 79 лет. Традиционно в день его рождения, 4 июня, проходит встреча с горожанами, которые передают в музейный фонд вещи из личных и семейных архивов. После они дополняют постоянные выставки и тематические экспозиции.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Как сообщает пресс-служба музея, в этом году одними из самых необычных подарков стали осколки снесенной в марте прошлого года телебашни. Представители инициативной группы пожелавшей сохранить для города частицы его истории, Виталий Русин и Илья Карамзин рассказали об особом бетоне и сверхпрочной арматуре сооружения. В музей они передали камни весом около 60 килограмм - то, что смогли самостоятельно увезти с площадки с разрешения строителя будущей ледовой арены.

Изначально из осколков планировали сделать сувениры - статуэтки и магниты. После от этой идеи отказались. Впрочем, для гостей на встрече в музее все же были предусмотрены подарки на память - компактные кусочки башни, которые можно было забрать с собой.

Напомним, недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга была взорвана в марте прошлого года. Вскоре после этого в Сети стали появляться объявления о продаже ее обломков. Как ранее писала "РГ", такие сувениры продавались по цене пять тысяч рублей за кусочек. Горожане набирали их возле 25-30 метрового остова вышки, который после тоже был разобран. "Сохранению истории" способствовали работавшие на месте охранники - иногда набирали мешки с обломками, которые могли взять желающие.

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