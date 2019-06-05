Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни

В Музей истории Екатеринбурга передали осколки от снесенной телебашни. Подарки из необычного бетона весят около 60 килограмм.

В этом году учреждению исполнилось 79 лет. Традиционно в день его рождения, 4 июня, проходит встреча с горожанами, которые передают в музейный фонд вещи из личных и семейных архивов. После они дополняют постоянные выставки и тематические экспозиции.

Как сообщает пресс-служба музея, в этом году одними из самых необычных подарков стали осколки снесенной в марте прошлого года телебашни. Представители инициативной группы пожелавшей сохранить для города частицы его истории, Виталий Русин и Илья Карамзин рассказали об особом бетоне и сверхпрочной арматуре сооружения. В музей они передали камни весом около 60 килограмм - то, что смогли самостоятельно увезти с площадки с разрешения строителя будущей ледовой арены.

Изначально из осколков планировали сделать сувениры - статуэтки и магниты. После от этой идеи отказались. Впрочем, для гостей на встрече в музее все же были предусмотрены подарки на память - компактные кусочки башни, которые можно было забрать с собой.

Напомним, недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга была взорвана в марте прошлого года. Вскоре после этого в Сети стали появляться объявления о продаже ее обломков. Как ранее писала "РГ", такие сувениры продавались по цене пять тысяч рублей за кусочек. Горожане набирали их возле 25-30 метрового остова вышки, который после тоже был разобран. "Сохранению истории" способствовали работавшие на месте охранники - иногда набирали мешки с обломками, которые могли взять желающие.