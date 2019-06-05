Репортеры "СОЮЗа" протестировали новый городской транспорт и ужаснулись

Гироскутеры, электросамокаты, моноколеса, в общем весь так называемый портативный электротранспорт требуется прописать в Правилах дорожного движения, а также ввести ответственность за их нарушения, считают эксперты.

В прошлом году в России было продано 32 тысячи электросамокатов и 10 тысяч моноколес. Фото: Сергей Михеев

Особенно на такой регламентации настаивает "Союз пешеходов". И у него есть очень серьезный повод для беспокойства: за последнее время только в российской столице произошло несколько серьезных наездов владельцев такой техники на пешеходов. В одном случае погиб пешеход...

По данным начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, за прошлый год в России произошло 39 аварий с участием портативного электротранспорта. Большинство из них - 21 случай - это столкновения с машинами. В 12 случаях - наезды на пешеходов. Примечательно, что каждый пятый инцидент произошел в Москве.

Глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов считает, что эти гаджеты, хотя бы наиболее мощные из них, надо приравнять к механическим транспортным средствам. И разрешить управление ими только тем, у кого есть права. А также ввести ответственность за несоблюдение правил.

Давайте посмотрим, что это за портативный электротранспорт? В соответствии с паспортными данными, гироскутеры могут развивать скорость до 20 км/час. Электросамокаты, а также моноколесо - до 40 км/час. Ну а сегвей так и все 50. Причем электросамокатам и наиболее мощным гироскутерам скорость ограничивают электроникой.

Они могут двигаться быстрее, но не дает ограничитель. Дело в том, что в опасной ситуации "водитель" спешивается. Если он делает это на скорости до 30 км/час, то, скорее всего, не пострадает. А вот если самокат мчится со скоростью 40 км/час и более, то тут недалеко и до травмы.

Более того, некоторые "умельцы" специально снимают ограничители с электросамокатов, обрекая себя на травмы. Видео с электросамокатами, у которых "для удобства" еще и сиденье пристроено и которые летят на скорости 60 км/час, стали обычным делом на "Ютубе". Увы, эти лихачи просто не подозревают, какую опасность представляют для них дороги. Допустимая ГОСТом ямка в 5 см смертельна для самоката. Но ГОСТ допускает такие ямы, так как рассчитан на автомобили. А 5 см - это треть высоты колеса у большинства самокатов. Для некоторых и вовсе половина. Попав в такую яму, тот, кто управлял электросамокатом, полетит через руль. Такая яма опасна даже для мотоциклистов...

Напомним: сейчас тот, кто управляет такой техникой, считается пешеходом. По словам Владимира Соколова, ответственность владельца гаджета неадекватна его вине, так как приравнивается к ответственности пешехода. Получается, что ДТП не происходит?

Более того, "водитель" гаджета не отвечает за последствия оставления им места происшествия, не несет наказания за управление в нетрезвом виде. Максимум, что ему грозит - штраф в соответствии со статьей 12.30 Кодекса об административных правонарушениях. Это от 1000 до 1500 рублей.

Мода на миниатюрные электрические средства передвижения в Беларуси и России идет впереди законодательства

В Европе уже давно и остро стоит вопрос об использовании этой "продвинутой" техники. В Великобритании и Германии она приравнена к транспортным средствам. А значит, ее владельцы должны зарегистрироваться и получить номера. А управлять ею можно только при наличии прав и страховки. При этом предъявляются строгие технические требования, касающиеся рулевого управления и тормозной системы.

Во Франции для этих устройств разработаны свои правила, они внесены в ПДД. Нарушителям грозит штраф до1500 евро. Скорость ограничена 25 км/час. По тротуарам ездить запрещено, если нет велодорожек. В остальных случаях передвигаться можно по проезжей части, но только там, где разрешенная для автомобилей скорость не превышает 50 км/час. Пользоваться этой современной техникой нельзя детям младше 8 лет, а те, кому еще не исполнилось 12, обязаны надевать при езде шлем. Запрещено использовать наушники. А сами устройства должны быть оборудованы передними и задними фонарями.

Российский Союз пешеходов предлагает узаконить в ПДД следующее: считать устройства за исключением тех, мощность которых меньше 250 Вт, механическими транспортными средствами. Те же, у которых мощность меньше, приравнять к транспортным средствам, то есть велосипедам. Ограничить скорость 20 км/час. Запретить движение по дорогам общего пользования и тротуарам. Разрешить - в парках и иных рекреационных зонах, где оборудованы специальные маршруты и площадки, исключающие пересечение с потоками пешеходов.

Более того, предлагается разрешить движение электросамокатов и гироскутеров по "велосипедным дорожкам" со скоростью до 20 км/час и запретить движение сигвеев большой мощности в городах, населенных пунктах и по дорогам общего пользования вне населенных пунктов.

Предложения довольно спорные. Между тем за прошлый год в России было продано 32 тысячи электросамокатов и 10 тысяч моноколес. Десятая часть их по своей мощности превышает 4 кВт. А сколько продано гироскутеров - увы, не подсчитано.

Понятно, что водителей такого транспорта надо как-то отделять от пешеходов, а также от автотранспорта. Потому что ни там, ни там они со своими скоростями прижиться не могут. Но вряд ли это стоит делать так радикально.

Местным властям нужно срочно искать для прогрессивных средств передвижения подходящее место в городской среде. Фото: РИА Новости

А как в Беларуси?

Мода на миниатюрные электрические средства передвижения в Беларуси идет впереди законодательства: четких правил, регламентирующих их использование, пока не выработано. Существуют лишь локальные ограничения - например, на территории крупных торговых комплексов или в метро. В последнем случае запрет на гироскутеры последовал после неприятного инцидента: парень на одной из станций подземки катался по платформе и упал на рельсы.

В крупных белорусских городах развивается сеть велодорожек, но и на них не особо рады "маломерам": велосипедисты привыкли чувствовать себя хозяевами на отведенной специально для них территории. Место новых средств передвижения в городской среде должны указать те, кто занимается разработкой Правил дорожного движения. В мае на общественное обсуждение был вынесен проект указа, предусматривающего корректировку ПДД. В нем владельцы средств персональной мобильности с электрическим или иным двигателем, обладающих максимальной конструктивной скоростью движения не более 25 км/ч, приравнены к пешеходам. Правда, на таких устройствах, как следует из проекта, можно будет передвигаться по велосипедной дорожке в случае, если она конструктивно отделена от проезжей части, а при ее отсутствии - по тротуару, пешеходной дорожке или обочине. Отдельное условие - препятствий для движения других пешеходов при этом возникать не должно.

- Включение новых средств передвижения в ПДД актуально, однако считаем, что их толкование подобрано несколько неудачно, - откликнулись в Минском велосипедном обществе. - Нужны более точные и понятные определения.

У участников общественного обсуждения возникло множество вопросов по поводу предлагаемых ноу-хау. Например, откуда вообще взялось ограничение в 25 км/час, ведь велосипедисты зачастую ездят быстрее? Следует ли ограничивать максимальную скорость передвижения мини-техники только на тротуаре? Не опасно ли вытеснять на проезжую часть обладателей моноколес, если заявленная производителем максимальная скорость таких устройств составляет до 50 км/час? С другой стороны, справедливо ли приравнивать к пешеходам тех, кто мчится рядом с ними на скорости в пять раз быстрее?.. На эти и другие вопросы разработчикам изменений в ПДД еще предстоит ответить. А местным властям в любом случае уже сегодня нужно искать для прогрессивных средств передвижения подходящее место в городской среде.