Репортеры "СОЮЗа" протестировали новый городской транспорт и ужаснулись

Особенно на такой регламентации настаивает "Союз пешеходов". И у него есть очень серьезный повод для беспокойства: за последнее время только в российской столице произошло несколько серьезных наездов владельцев такой техники на пешеходов. В одном случае погиб пешеход...
По данным начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, за прошлый год в России произошло 39 аварий с участием портативного электротранспорта. Большинство из них - 21 случай - это столкновения с машинами. В 12 случаях - наезды на пешеходов. Примечательно, что каждый пятый инцидент произошел в Москве.
Глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов считает, что эти гаджеты, хотя бы наиболее мощные из них, надо приравнять к механическим транспортным средствам. И разрешить управление ими только тем, у кого есть права. А также ввести ответственность за несоблюдение правил.
Давайте посмотрим, что это за портативный электротранспорт? В соответствии с паспортными данными, гироскутеры могут развивать скорость до 20 км/час. Электросамокаты, а также моноколесо - до 40 км/час. Ну а сегвей так и все 50. Причем электросамокатам и наиболее мощным гироскутерам скорость ограничивают электроникой.
Они могут двигаться быстрее, но не дает ограничитель. Дело в том, что в опасной ситуации "водитель" спешивается. Если он делает это на скорости до 30 км/час, то, скорее всего, не пострадает. А вот если самокат мчится со скоростью 40 км/час и более, то тут недалеко и до травмы.
Более того, некоторые "умельцы" специально снимают ограничители с электросамокатов, обрекая себя на травмы. Видео с электросамокатами, у которых "для удобства" еще и сиденье пристроено и которые летят на скорости 60 км/час, стали обычным делом на "Ютубе". Увы, эти лихачи просто не подозревают, какую опасность представляют для них дороги. Допустимая ГОСТом ямка в 5 см смертельна для самоката. Но ГОСТ допускает такие ямы, так как рассчитан на автомобили. А 5 см - это треть высоты колеса у большинства самокатов. Для некоторых и вовсе половина. Попав в такую яму, тот, кто управлял электросамокатом, полетит через руль. Такая яма опасна даже для мотоциклистов...
Напомним: сейчас тот, кто управляет такой техникой, считается пешеходом. По словам Владимира Соколова, ответственность владельца гаджета неадекватна его вине, так как приравнивается к ответственности пешехода. Получается, что ДТП не происходит?
Более того, "водитель" гаджета не отвечает за последствия оставления им места происшествия, не несет наказания за управление в нетрезвом виде. Максимум, что ему грозит - штраф в соответствии со статьей 12.30 Кодекса об административных правонарушениях. Это от 1000 до 1500 рублей.
В Европе уже давно и остро стоит вопрос об использовании этой "продвинутой" техники. В Великобритании и Германии она приравнена к транспортным средствам. А значит, ее владельцы должны зарегистрироваться и получить номера. А управлять ею можно только при наличии прав и страховки. При этом предъявляются строгие технические требования, касающиеся рулевого управления и тормозной системы.
Во Франции для этих устройств разработаны свои правила, они внесены в ПДД. Нарушителям грозит штраф до1500 евро. Скорость ограничена 25 км/час. По тротуарам ездить запрещено, если нет велодорожек. В остальных случаях передвигаться можно по проезжей части, но только там, где разрешенная для автомобилей скорость не превышает 50 км/час. Пользоваться этой современной техникой нельзя детям младше 8 лет, а те, кому еще не исполнилось 12, обязаны надевать при езде шлем. Запрещено использовать наушники. А сами устройства должны быть оборудованы передними и задними фонарями.
Российский Союз пешеходов предлагает узаконить в ПДД следующее: считать устройства за исключением тех, мощность которых меньше 250 Вт, механическими транспортными средствами. Те же, у которых мощность меньше, приравнять к транспортным средствам, то есть велосипедам. Ограничить скорость 20 км/час. Запретить движение по дорогам общего пользования и тротуарам. Разрешить - в парках и иных рекреационных зонах, где оборудованы специальные маршруты и площадки, исключающие пересечение с потоками пешеходов.
Более того, предлагается разрешить движение электросамокатов и гироскутеров по "велосипедным дорожкам" со скоростью до 20 км/час и запретить движение сигвеев большой мощности в городах, населенных пунктах и по дорогам общего пользования вне населенных пунктов.
Предложения довольно спорные. Между тем за прошлый год в России было продано 32 тысячи электросамокатов и 10 тысяч моноколес. Десятая часть их по своей мощности превышает 4 кВт. А сколько продано гироскутеров - увы, не подсчитано.
Понятно, что водителей такого транспорта надо как-то отделять от пешеходов, а также от автотранспорта. Потому что ни там, ни там они со своими скоростями прижиться не могут. Но вряд ли это стоит делать так радикально.
Мода на миниатюрные электрические средства передвижения в Беларуси идет впереди законодательства: четких правил, регламентирующих их использование, пока не выработано. Существуют лишь локальные ограничения - например, на территории крупных торговых комплексов или в метро. В последнем случае запрет на гироскутеры последовал после неприятного инцидента: парень на одной из станций подземки катался по платформе и упал на рельсы.
В крупных белорусских городах развивается сеть велодорожек, но и на них не особо рады "маломерам": велосипедисты привыкли чувствовать себя хозяевами на отведенной специально для них территории. Место новых средств передвижения в городской среде должны указать те, кто занимается разработкой Правил дорожного движения. В мае на общественное обсуждение был вынесен проект указа, предусматривающего корректировку ПДД. В нем владельцы средств персональной мобильности с электрическим или иным двигателем, обладающих максимальной конструктивной скоростью движения не более 25 км/ч, приравнены к пешеходам. Правда, на таких устройствах, как следует из проекта, можно будет передвигаться по велосипедной дорожке в случае, если она конструктивно отделена от проезжей части, а при ее отсутствии - по тротуару, пешеходной дорожке или обочине. Отдельное условие - препятствий для движения других пешеходов при этом возникать не должно.
- Включение новых средств передвижения в ПДД актуально, однако считаем, что их толкование подобрано несколько неудачно, - откликнулись в Минском велосипедном обществе. - Нужны более точные и понятные определения.
У участников общественного обсуждения возникло множество вопросов по поводу предлагаемых ноу-хау. Например, откуда вообще взялось ограничение в 25 км/час, ведь велосипедисты зачастую ездят быстрее? Следует ли ограничивать максимальную скорость передвижения мини-техники только на тротуаре? Не опасно ли вытеснять на проезжую часть обладателей моноколес, если заявленная производителем максимальная скорость таких устройств составляет до 50 км/час? С другой стороны, справедливо ли приравнивать к пешеходам тех, кто мчится рядом с ними на скорости в пять раз быстрее?.. На эти и другие вопросы разработчикам изменений в ПДД еще предстоит ответить. А местным властям в любом случае уже сегодня нужно искать для прогрессивных средств передвижения подходящее место в городской среде.