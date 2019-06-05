Сбой в работе информационной системе ГИБДД устранен

Сбои в работе федеральной информационной системы ГИБДД устранены. Об этом "РГ" сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня возникли проблемы в работе федеральной информационной системы ГИБДД. Из-за этого некоторые подразделения в разных регионах России не могли ставить машины на учет и выдавать водительские удостоверения. Также возникли проблемы с информацией о штрафах на того или иного автовладельца.

В результате некоторые подразделения попросту закрылись, а всех записанных на сегодня граждан перенесли на завтра. Впрочем, не прошло и нескольких часов, как проблема была устранена. Как сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, в настоящее время технические специалисты МВД полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции.

Напомним, что это не первый такой сбой. Похожая ситуация возникала в марте этого года, а также несколько раз в прошлом году. Однако никаких глобальных катастроф из-за этого не происходило. Неполадки устранялись довольно быстро. За функционирование всей этой системы отвечает департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ.