Отличительной чертой медиафорума "Партнерство во имя будущего", прошедшего в Бресте, является то, что Беларусь выступает объединителем информационных пространств постсоветских стран. Так оценил форум руководитель Центра изучения перспектив интеграции (ЦИПИ), главный редактор портала RuBaltic.Ru, кандидат исторических наук Сергей Рекеда.
Сергей Вячеславович, тема Союзного государства не сходит с полос российских и белорусских газет. Это связано только лишь с 20-летием подписания Союзного договора?
Сергей Рекеда: Действительно, лет пять назад тема Союзного государства в СМИ считалась одной из самых спокойных. Сейчас ситуация совершенно иная.
Но связь нынешней медийной активности совсем не напоминает некие юбилейные торжества. Почему? 20 лет - это довольно серьезный срок и, чтобы двигаться дальше, важно объективно оценить, что сделано. Конечно, не все намеченное было выполнено. Некоторые сроки, заложенные в Союзном договоре, сегодня выглядят немножко наивными. Например, создание всех надгосударственных институтов планировалось закончить в течение пяти лет после подписания договора. Это было очень смело! Добавлю к сказанному, что огромный плюс такого внимания СМИ к Союзному государству можно оценить простым, но очень весомым тезисом: еще больше людей по обе стороны российско-белорусской границы будут узнавать о Союзном государстве и о тех выгодах, которые оно дает своим гражданам.
На каком этапе строительства реально находится проект?
Сергей Рекеда: За плечами, по моим оценкам, около половины того, что намечалось сделать. На сегодня Союзное государство - международная организация, которая пребывает в процессе строительства. Мы провели исследование правовой базы Союзного государства совместно с белорусскими и российскими юристами и скоро опубликуем данные. Согласно им Союзное государство сегодня стоит на распутье и может развиваться по двум направлениям.
Первое: по пути ЕС, с созданием политических институтов, которые возьмут на себя ответственность за экономические и социальные вопросы. Второй сценарий, который редко обсуждается, - это формат известного нам по соцлагерю Совета экономической взаимопомощи. Этот вариант выглядит привлекательным тем, что предполагает минимум наднациональных надстроек и максимум гармонизации законодательств и экономической интеграции.
Выступая в Бресте, какую главную мысль вы хотели донести?
Сергей Рекеда: Форум был посвящен информационной политике. Сейчас можно слышать довольно много критических замечаний, касающихся информационного сопровождения строительства Союзного государства. Сводятся они обычно к одному: ЕС знают все, везде развешаны его флаги, символы и т.д., а вот о Союзном государстве мало кто знает... Я хотел донести до аудитории, что та работа, которая ведется союзными СМИ, ведется в верном направлении и свою функцию официального источника информации выполняет полностью. Вместе с этим следует понимать, что официальный источник никогда не будет популярнее источников иного формата, различных телеграмм-каналов с их громкой и часто провокационной подачей материала, рассчитанной на количество кликов и соответствующее внимание рекламодателей. В итоге основная причина слабого информационного освещения Союзного государства связана не с дефектами работы СМИ, а с тем, что сейчас внутри России и Беларуси нет четкого представления о том, что мы хотим получить от нашей интеграции.
Вы проводили социсследования, посвященные отношению граждан к союзному строительству.
Сергей Рекеда: Узнаваемость Союзного государства у населения не так высока. У молодежи до 29 лет 35% знают об этом интеграционном образовании хорошо, а 13,7% ничего не слышали. А вот среди людей старшего возраста о Союзном государстве знают более 50% респондентов, ничего не знают менее пяти. Основное направление, на которое ориентированы белорусы в обучении детей, - это страны ЕС (47,7%). В Россию детей хотели бы отправить 27,1%. Наибольший интерес к вузам ЕС проявляют в Минске (58,6%). А вот в Витебской области лишь 18,5%, жителей хотят отправить детей на обучение в страны ЕС, а в Россию, - 51,8%. Обучение в школе только на белорусском языке поддерживают всего 3,7% респондентов, а за обучение только на русском языке высказались 21,2%. Большинство - за обучение на двух языках (русском и белорусском) - 73,9%.
20-летие - это не только подведение промежуточных итогов, но и взгляд в будущее Союзного государства.
Сергей Рекеда: Если мы выучим уроки минувшего 20-летия, то задачи, стоящие перед Союзным государством, во многом будут реализованы успешно. Должен сохраниться особый характер отношений между россиянами и белорусами, остаться на высоком уровне наше сегодняшнее восприятие друг друга. Но этот позитивный сценарий станет реальностью, если будут учтены все недоработки и ошибки, допущенные за два десятилетия. А еще очень важно, чтобы папочка с названием "Союзное государство" постоянно лежала на столе наших президентов. Это будет означать неизменную приоритетность наших взаимоотношений на фоне всего прочего.