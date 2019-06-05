Сергей Вячеславович, тема Союзного государства не сходит с полос российских и белорусских газет. Это связано только лишь с 20-летием подписания Союзного договора?

Сергей Рекеда: Действительно, лет пять назад тема Союзного государства в СМИ считалась одной из самых спокойных. Сейчас ситуация совершенно иная.

Но связь нынешней медийной активности совсем не напоминает некие юбилейные торжества. Почему? 20 лет - это довольно серьезный срок и, чтобы двигаться дальше, важно объективно оценить, что сделано. Конечно, не все намеченное было выполнено. Некоторые сроки, заложенные в Союзном договоре, сегодня выглядят немножко наивными. Например, создание всех надгосударственных институтов планировалось закончить в течение пяти лет после подписания договора. Это было очень смело! Добавлю к сказанному, что огромный плюс такого внимания СМИ к Союзному государству можно оценить простым, но очень весомым тезисом: еще больше людей по обе стороны российско-белорусской границы будут узнавать о Союзном государстве и о тех выгодах, которые оно дает своим гражданам.

На каком этапе строительства реально находится проект?

Сергей Рекеда: За плечами, по моим оценкам, около половины того, что намечалось сделать. На сегодня Союзное государство - международная организация, которая пребывает в процессе строительства. Мы провели исследование правовой базы Союзного государства совместно с белорусскими и российскими юристами и скоро опубликуем данные. Согласно им Союзное государство сегодня стоит на распутье и может развиваться по двум направлениям.

Первое: по пути ЕС, с созданием политических институтов, которые возьмут на себя ответственность за экономические и социальные вопросы. Второй сценарий, который редко обсуждается, - это формат известного нам по соцлагерю Совета экономической взаимопомощи. Этот вариант выглядит привлекательным тем, что предполагает минимум наднациональных надстроек и максимум гармонизации законодательств и экономической интеграции.

Важно, чтобы папочка с названием "Союзное государство" постоянно лежала на столе наших президентов

Выступая в Бресте, какую главную мысль вы хотели донести?

Сергей Рекеда: Форум был посвящен информационной политике. Сейчас можно слышать довольно много критических замечаний, касающихся информационного сопровождения строительства Союзного государства. Сводятся они обычно к одному: ЕС знают все, везде развешаны его флаги, символы и т.д., а вот о Союзном государстве мало кто знает... Я хотел донести до аудитории, что та работа, которая ведется союзными СМИ, ведется в верном направлении и свою функцию официального источника информации выполняет полностью. Вместе с этим следует понимать, что официальный источник никогда не будет популярнее источников иного формата, различных телеграмм-каналов с их громкой и часто провокационной подачей материала, рассчитанной на количество кликов и соответствующее внимание рекламодателей. В итоге основная причина слабого информационного освещения Союзного государства связана не с дефектами работы СМИ, а с тем, что сейчас внутри России и Беларуси нет четкого представления о том, что мы хотим получить от нашей интеграции.

Вы проводили социсследования, посвященные отношению граждан к союзному строительству.

Сергей Рекеда: Узнаваемость Союзного государства у населения не так высока. У молодежи до 29 лет 35% знают об этом интеграционном образовании хорошо, а 13,7% ничего не слышали. А вот среди людей старшего возраста о Союзном государстве знают более 50% респондентов, ничего не знают менее пяти. Основное направление, на которое ориентированы белорусы в обучении детей, - это страны ЕС (47,7%). В Россию детей хотели бы отправить 27,1%. Наибольший интерес к вузам ЕС проявляют в Минске (58,6%). А вот в Витебской области лишь 18,5%, жителей хотят отправить детей на обучение в страны ЕС, а в Россию, - 51,8%. Обучение в школе только на белорусском языке поддерживают всего 3,7% респондентов, а за обучение только на русском языке высказались 21,2%. Большинство - за обучение на двух языках (русском и белорусском) - 73,9%.

Ключевой вопрос

20-летие - это не только подведение промежуточных итогов, но и взгляд в будущее Союзного государства.

Сергей Рекеда: Если мы выучим уроки минувшего 20-летия, то задачи, стоящие перед Союзным государством, во многом будут реализованы успешно. Должен сохраниться особый характер отношений между россиянами и белорусами, остаться на высоком уровне наше сегодняшнее восприятие друг друга. Но этот позитивный сценарий станет реальностью, если будут учтены все недоработки и ошибки, допущенные за два десятилетия. А еще очень важно, чтобы папочка с названием "Союзное государство" постоянно лежала на столе наших президентов. Это будет означать неизменную приоритетность наших взаимоотношений на фоне всего прочего.