В России и в мире непрерывно растет потребность в отраслевых специалистах, владеющих цифровыми технологиями. Об этом рассказали ректоры ведущих российских учебных заведений России на VII форуме вузов "Глобальная конкурентоспособность".

Рейтинг лучших вузов России в сфере информационных технологий представило рейтинговое агентство RAEX: первое место у МГУ имени М.В. Ломоносова, вторая строчка за МФТИ, на третьем месте - Университет ИТМО. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев подчеркнул, что IT-специалистов сегодня требуется все больше, в том числе из-за расширения областей применения IT-технологий. При этом накопленный в России бэкграунд по данному направлению образования позволяет уже "не догонять мировой уровень, а наступать".

Сегодня любой подготовленный в вузе специалист должен владеть IT-технологиями хотя бы на нижнем профессиональном уровне

Важность подготовки специалистов с компетенциями в инженерной сфере и в сфере информационных технологий, подчеркнул также ректор МАИ Михаил Погосян (МАИ в рейтинге находится на 11-м месте).

- Одна из задач, над которой мы сегодня работаем с министерством обороны, это внедрение матмоделирования в процесс испытаний и предъявление математических моделей в качестве их результатов - с целью сокращения физического объема испытаний, допустим, на 30 процентов, - рассказал Михаил Погосян. - Для такого рода задач нужны люди, которые могут оценить результаты моделирования, а не просто получать что-то с помощью программ.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС" (8-е место рейтинга), отметила необходимость внедрения цифровых технологий в сам образовательный процесс. По словам Черниковой, онлайн-курс может занимать всего несколько часов или представлять собой большую программу, включающую сложные оценочные материалы.

- Мы рассматриваем онлайн-курсы как возможность сформировать более доступную среду - и в географической области, и во временной, когда обучающийся может в любой момент обратиться к нужному материалу. И, конечно, мы не должны забывать о людях с ограниченными возможностями, которые не всегда могут посещать университет, - рассказала ректор НИТУ "МИСиС". - Новые возможности улучшить образовательный процесс дают онлайн-курсы. В университете они создаются по заявкам преподавателей основе на конкурсной основе".