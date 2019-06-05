Названа дата выпуска браслета Xiaomi Mi Band 4. Покупать сразу или ждать?

Компания Xiaomi распространила официальный тизер, в котором обозначила точную дату анонса фитнес-браслета Mi Band 4. Утверждается, что это произойдет 11 июня.

Xiaomi Mi Band 4 with color screen, bigger battery to be announced on June 11 https://t.co/1HFgxxBVhO pic.twitter.com/jKqlmAqHeY — FoneArena Mobile (@FoneArena) 4 июня 2019 г.

Главной отличительной особенностью новинки станет цветной экран. Кроме того, носимый девайс получит батарею повышенной мощности - 135 мАч против 110 мАч у Xiaomi Mi Band 3.

Среди других характеристик - наличие модуля NFC (только в версии для китайского рынка, в России бесконтактные платежи работать, скорее всего, не будут), поддержка Bluetooth 5.0.

Стоимость грядущей новинки не раскрывается, однако можно предположить, что она будет сравнимой с ценой третьей версии Mi Band на старте продаж, или на уровне 4000 рублей.

Такую цену многие могут счесть завышенной, поэтому тем, кто не готов тратить лишние деньги, можно посоветовать приобрести Honor Band 4 (у него цветной экран при стоимости от 2100 рублей в России) или Xiaomi Mi Band 3 с монохромным экраном (цена - от 1400 рублей у неофициальных продавцов).

Есть и третий выход - просто подождать. Спустя пару-тройку месяцев даже официальная цена должна снизиться. Если же запаса терпения хватает максимум на месяц, то уже через пару недель девайс можно будет заказать на AliExpress.