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05.06.2019 08:11
Рубрика: В мире

Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне

Текст: Максим Макарычев

Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз. Он был делегирован туда лично королевой Елизаветой II и прибыл вместе со своей супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, сообщает metro.co.uk. В понедельник Дональд и Мелания Трамп пили чай в лондонской резиденции Чарльза и сейчас ужин стал своего рода "ответным жестом".

Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS
Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS

Трамп поприветствовал принца рукопожатием после того, как морские пехотинцы открыли дверь королевской машины, въехавшей на территорию дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, являющийся кандидатом в премьер-министры страны, а также секретарь кабинета министров Марк Седвилл и дети Трампа также были среди почетных гостей на ужине. При этом Иванка Трамп была одета в роскошное белое платье.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Шесть круглых столов были накрыты на 10 человек каждый и украшены кремовыми розами и белыми свечами. Мэй и Чарльз сидели за столом президента, а Мелания Трамп присоединилась к мужу Мэй Филиппу и герцогине Корнуолльской за другим столом.

Ужин, отмечают наблюдатели, был явно вдохновлен европейским меню. Закуска была представлена свежей бурратой (итальянским мягким сыром) с традиционными помидорами, базиликом и солью Мальдона, английской морской солью, которая поставляется в хлопьях. Затем гостям было предложено традиционное основное блюдо из филе говядины с французскими помидорами, тонко порезанным картофелем, морковью, сельдереем. Заканчивался ужин десертом из ванильного мороженого с сахарной пудрой Muscovado и ягодами. Меню в бумажном варианте было подтверждено золотой президентской печатью.

Фото: Victoria Jones/Pool via REUTERS
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Хотя сам Трамп не пьет спиртное, он подавал вина из винодельни Iron Horse ("Железная лошадь"), расположенной в северной Калифорнии. Они включали в себя "Шардоне" на закуску, "Пино нуар" 2016 года к основному блюду и шампанское брют 2005 года на десерт.

Как отмечают наблюдатели, эти американские алкогольные напитки по цене в разы уступали тем, что были предложены гостям на роскошном королевском банкете в понедельник. Королева Елизавета II угощала гостей Chateau Lafite Rothschild, одна бутылка которого стоит 1,4 тысячи фунтов стерлингов (около 115 тысяч рублей). Тем не менее, американские СМИ, в частности, Fox News, назвали ужин, который устроил Трамп, "щедрым".

Трамп заканчивает свой визит в Лондон и собирается отправиться в Нормандию, чтобы участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников во Франции.

В мире Европа Великобритания В мире США Дональд Трамп Британский королевский дом
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