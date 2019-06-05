Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне

Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз. Он был делегирован туда лично королевой Елизаветой II и прибыл вместе со своей супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, сообщает metro.co.uk . В понедельник Дональд и Мелания Трамп пили чай в лондонской резиденции Чарльза и сейчас ужин стал своего рода "ответным жестом".

Трамп поприветствовал принца рукопожатием после того, как морские пехотинцы открыли дверь королевской машины, въехавшей на территорию дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, являющийся кандидатом в премьер-министры страны, а также секретарь кабинета министров Марк Седвилл и дети Трампа также были среди почетных гостей на ужине. При этом Иванка Трамп была одета в роскошное белое платье.

Шесть круглых столов были накрыты на 10 человек каждый и украшены кремовыми розами и белыми свечами. Мэй и Чарльз сидели за столом президента, а Мелания Трамп присоединилась к мужу Мэй Филиппу и герцогине Корнуолльской за другим столом.

Ужин, отмечают наблюдатели, был явно вдохновлен европейским меню. Закуска была представлена свежей бурратой (итальянским мягким сыром) с традиционными помидорами, базиликом и солью Мальдона, английской морской солью, которая поставляется в хлопьях. Затем гостям было предложено традиционное основное блюдо из филе говядины с французскими помидорами, тонко порезанным картофелем, морковью, сельдереем. Заканчивался ужин десертом из ванильного мороженого с сахарной пудрой Muscovado и ягодами. Меню в бумажном варианте было подтверждено золотой президентской печатью.

Хотя сам Трамп не пьет спиртное, он подавал вина из винодельни Iron Horse ("Железная лошадь"), расположенной в северной Калифорнии. Они включали в себя "Шардоне" на закуску, "Пино нуар" 2016 года к основному блюду и шампанское брют 2005 года на десерт.

Как отмечают наблюдатели, эти американские алкогольные напитки по цене в разы уступали тем, что были предложены гостям на роскошном королевском банкете в понедельник. Королева Елизавета II угощала гостей Chateau Lafite Rothschild, одна бутылка которого стоит 1,4 тысячи фунтов стерлингов (около 115 тысяч рублей). Тем не менее, американские СМИ, в частности, Fox News, назвали ужин, который устроил Трамп, "щедрым".

Трамп заканчивает свой визит в Лондон и собирается отправиться в Нормандию, чтобы участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников во Франции.