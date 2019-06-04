Королева приняла Трампа в Букингемском дворце

Дональд Трамп и королева Елизавета II в понедельник вечером приветствовали связи между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством. Кульминацией первого дня визита Трампа в Лондон , который отличался помпезностью, стал королевский банкет, призванный поддержать альянс Вашингтона и Лондона, ослабленный в последнее время разногласиями по поводу Brexit и Китая, отмечает Reuters .

Особые отношения

Трехдневная поездка Трампа в Альбион призвана продемонстрировать "особые отношения" Британии с Соединенными Штатами, укрепить торговые связи двух стран после Brexit и подтвердить сотрудничество двух стран в области безопасности в преддверии 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Этот государственный визит был обещан Трампом британскому премьер-министру Терезе Мэй еще в январе 2017 года, когда она стала первым иностранным лидером, встретившимся с миллиардером после его вступления в должность. Напомним, что в конце недели Мэй официально покидает свой пост.

Первый день такого визита иностранного лидера в Лондон обычно начинается с ряда королевских обрядов и церемоний, и, как правило, характеризуется помпезностью.

По оценке экспертов, вмешательство Трампа в британский политический кризис из-за Brexit грозило осложнить его государственный визит в Лондон, но вместо этого президент, похоже, наслаждался королевской красной ковровой дорожкой, которую его хозяева постелили для него и его жены Мелании.

Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца. Мелания шла позади с герцогиней Камиллой. Королева широко улыбнулась, приветствуя президента рукопожатием. Она была в костюме мятного цвета и соответствующей шляпке. Затем она поприветствовала Меланию, и трое членов королевской семьи вошли внутрь дворца вместе с президентом и первой леди.

После ланча с Елизаветой и другими высокопоставленными членами королевского двора сама монаршая особа провела экскурсию для Трампа по артефактам, представляющим американский исторический интерес из королевской коллекции. Она также показала ему некоторые памятные вещи своей семьи для игры в гольф, явно польстив президенту США, которому принадлежат два шотландских поля для гольфа.

Второй сын королевы принц Эндрю затем сопровождал главу Белого дома в поездке в Вестминстерское аббатство, коронационную церковь английских монархов в течение тысячи лет, где он возложил венок к Могиле Неизвестного солдата 1920 года, а затем переместился попить традиционный "пятичасовой чай" (Tea at five o'clock) с принцем Чарльзом в его резиденции в Кларенс-Хаус.

Не стеснялся комплиментов

Кульминацией первого дня визита Трампа в Лондон стал уже роскошный официальный ужин, во время которого мужчины надели белые галстуки-бабочки, а женщины - строгие вечерние платья.

Помимо королевы, одетой в белое и украшенной платье с рубином и бриллиантами, чету Трампов приветствовали принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуоллская, и сын Чарльза принц Уильям и его жена Кейт, герцогиня Кембриджская. Она была одета в белое платье с каскадными мини-оборками от Александра Маккуина и имела тиару Любовного Узла, а также серьги, одолженные королевой.

Также на банкете присутствовали четверо взрослых детей Трампа: Дональд Трамп-младший; Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер; Эрик Трамп и его жена Лара; и Тиффани Трамп.

Трамп и королева предложили тосты за прочную дружбу и ценности между двумя народами, за которыми последовали их национальные гимны.

На многих гостей произвела впечатление первая леди США. Вечером в Букингемском дворце Мелания Трамп была в элегантном белом платье Dolce & Gabbana ниже колена с темно-синим воротником и поясом, а также в фирменной шляпе Эрве Пьера. Она стояла рядом с королевой и женой Чарльза Камиллой, пока Чарльз и президент осматривали королевскую гвардию. Ее волосы, отмечает USA Today, были собраны в элегантный шиньон.

"Связь между нашими народами была навсегда закрыта в этом великом крестовом походе", - как всегда витиевато сказал Трамп в своей речи на роскошном банкете в его честь в Букингемском дворце, подразумевая как раз встречу союзников 75-летней давности.

"Поскольку мы чтим нашу общую победу и наследие, мы утверждаем общие ценности, которые объединят нас надолго в будущем - это свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона и ссылка на права, предоставленные нам всемогущим Богом", - добавил глава Белого дома.

При этом, отмечают наблюдатели, непредсказуемый 45-й президент США не стеснялся хвалить 93-летнюю королеву, чокаясь с ней бокалом с шампанским, но, в отличие от прошлого года, когда он поцеловал ее, строго соблюдая протокол.

"Господин президент, когда мы смотрим в будущее, я уверена, что наши общие ценности и общие интересы будут и впредь объединять нас, - сказала королева. - Сегодня вечером мы празднуем альянс, который помог обеспечить безопасность и процветание обоих наших народов на протяжении десятилетий, и который, я считаю, будет продолжаться долгие годы".

В ответ Трамп сказал очередной комплимент Елизавете II, заявив, что она "воплотила дух достоинства, долга и патриотизма, который гордо бьется в каждом британском сердце".

А теперь начинается политика

Второй день визита Дональда Трампа будет посвящен политике чистой воды. Напомним, что президент США Трамп успел, к неудовольствию многих в Альбионе, ввязаться в бурную внутреннюю политику Великобритании, где уже 13 кандидатов претендуют на пост премьера на смену Терезе Мэй. Последняя заявила в прошлом месяце, что она покидает Даунинг-стрит после неудачной попытки добиться одобрения Палаты общин на выход Лондона из состава ЕС.

Перед поездкой Трамп похвалил Бориса Джонсона, оппонента Мэй, поддерживающего Brexit. Он назвал "милым другом" этого бывшего министра иностранных дел, заявив, что тот будет "великим" премьер-министром. Он также призвал архитектора Brexit Найджела Фараджа, который, кстати, создал "Партию Brexit", активнее вести переговоры с ЕС.

Трамп, который регулярно критиковал тактику Мэй в отношении Brexit, заявил, что Британия должна покинуть Евросоюз в срок 31 октября с или без сделки.

"Отношения с Великобританией очень крепкие, - написал он в Twitter уже во время своего визита в Лондон в понедельник. - Великая любовь царит вокруг. Кроме того, большая торговая сделка возможна, как только Великобритания избавится от кандалов. Уже начинаем говорить!".

Как отмечает Reuters, Brexit - самый значительный геополитический шаг для Соединенного Королевства со времен Второй мировой войны, и если он случится, то Лондон будет больше зависеть от Соединенных Штатов, поскольку у Британии заметно ослабнут связи с другими 27 членами ЕС.

Посоветует не вести дел с Китаем

По полученной журналистами информации, на встрече с Мэй во вторник Трамп также предупредит Великобританию о том, что сотрудничество в сфере безопасности, являющееся краеугольным камнем западной разведывательной сети, может пострадать, если Лондон позволит китайской Huawei участвовать в создании частей сети 5G, следующего поколения сотовых технологий.

Администрация Трампа посоветует союзникам не использовать свои технологии и оборудование 5G из-за опасений, что это позволит Китаю шпионить за конфиденциальными сообщениями и данными. Компания Huawei отрицает, что она работает на китайскую разведку.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил правительству Британии в прошлом месяце, что Лондону необходимо изменить свое отношение к Китаю и Huawei. Глава американской дипломатии позиционировал вторую по величине экономику мира как угрозу для Запада, аналогичную той, которую когда-то представлял Советский Союз.

Отношения Британии с Соединенными Штатами являются прочным союзом, но некоторые британские избиратели считают Трампа грубым, нестабильным, который противостоит их традиционным ценностям в широком диапазоне, начиная от глобального потепления до его обращения с женщинами.

Слово возьмут протестующие

Напомним, что сотни тысяч британцев протестовали против приезда главы Белого дома в Лондон в прошлом году. Вот и сейчас во время визита главы Белого дома у стен британского парламента в небо будет запущен дирижабль, изображающий Трампа как рычащего, одетого в памперс ребенка.

Другие протестующие планируют устроить "карнавал сопротивления" в центре Лондона, и на этом митинге выступит Джереми Корбин, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии, который отклонил приглашение принять участие в королевском банкете.

"Мы еще не видели никаких протестов, но я уверен, что фейковые новости будут работать над их поиском", - написал Трамп в понедельник в своем стиле в Twitter.

Во второй день визита Трампа также запланирован его завтрак с лидерами британского бизнеса, упомянутая встреча с Мэй на Даунинг-стрит, пресс-конференция и ужин в резиденции посла США.