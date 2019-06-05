Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение. Во время включения телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым политолог оскорбил оппонента, а затем сделал неприличный жест в его адрес.

Непогодин заявил, что жители Донецка являются "террористами". Ведущий программы Евгений Попов потребовал от гостя немедленно покинуть студию. Его соведущая Ольга Скабеева подчеркнула, что Непогодин больше никогда не появится в программе.

Месяц назад Непогодина выгнал с прямого эфира ток-шоу "Кто против?" на телеканале "Россия 24" ведущий Владимир Соловьев. Тогда гость программы оправдывал действия Степана Бандеры, бывшего одним из лидеров украинских националистов в первой половине ХХ века.