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Рубрика: Общество

Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Фото: Владимир Песня / РИА Новости Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение. Во время включения телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым политолог оскорбил оппонента, а затем сделал неприличный жест в его адрес.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Непогодин заявил, что жители Донецка являются "террористами". Ведущий программы Евгений Попов потребовал от гостя немедленно покинуть студию. Его соведущая Ольга Скабеева подчеркнула, что Непогодин больше никогда не появится в программе.

Месяц назад Непогодина выгнал с прямого эфира ток-шоу "Кто против?" на телеканале "Россия 24" ведущий Владимир Соловьев. Тогда гость программы оправдывал действия Степана Бандеры, бывшего одним из лидеров украинских националистов в первой половине ХХ века.

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