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05.06.2019 19:35
Рубрика: Digital

Подумает и спасет

Новая техника способна обеспечить безопасность в огне и под водой
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Вице-премьера правительства России Юрия Борисова и главу МЧС Евгения Зиничева "спасла" "Нить Ариадны". Так называется новый комплекс выведения людей при пожаре, который чиновники осмотрели одним из первых на XII Международном салоне "Комплексная безопасность-2019".
На форуме традиционно представлено много новинок экипировки и средств спасения. Фото: РИА Новости. На форуме традиционно представлено много новинок экипировки и средств спасения. Фото: РИА Новости.
На форуме традиционно представлено много новинок экипировки и средств спасения. Фото: РИА Новости.

Юрий Борисов и Евгений Зиничев собственно и открыли выставку, и стали ее первыми посетителями. Та самая нить Ариадны - это по сути светозвуковая система, навеянная военно-морской системой "Белый шум". С ее помощью корабли в тумане находят путь к причальным стойкам. Питерские производители систему перепрофилировали под условия задымления при пожаре в торговом центре или больнице. Главе МЧС и вице-премьеру на практике показали, как система умных светодиодных датчиков попеременно светится и дает нарастающий звуковой сигнал, указывая путь к выходу. При такой системе не нужно рисовать стрелки на стенах, которых при пожаре не видно.

Больше не надо рисовать стрелки на пути к выходу. Их все равно не видно в дыму. Теперь умная электроника звуком и светом укажет путь из пожара

Главной же приятной новинкой на форуме стало место его проведения. Впервые за три года эта авторитетная и высокотехнологичная выставка заняла достойное место. Она стартовала на ВДНХ, а не как раньше в малопригодном для нее подмосковном захолустье.

Цифровые технологии обеспечат развитие промышленности

Кроме того, особенностью нынешнего салона стал качественный скачок представленных изделий. Например, отечественные разработчики впервые представили сложные электронные комплексы с элементами искусственного интеллекта. На стенде института гражданской обороны МЧС России с первого взгляда кажется, что и смотреть нечего - какие-то странные болванки и железяки. Но это то, чем мы можем гордиться - приборы для улавливания вредных химических и ядовитых веществ на дне. Такой прибор предназначен для мониторинга опасных затонувших предметов - бомб, подлодок с ядерным реактором или опасным грузом. Он может работать автономно несколько лет и не проявлять себя, если фон на дне не меняется. При появлении же утечек, умная система всплывает и передает сигнал на спутник. Если это происходит подо льдами на севере, то у комплекса имеется собственная буровая установка, способная проделать дыру во льдах для антенны со скоростью метр в минуту.

Еще одна большая железная платформа представляет собой параметрический гидролокатор бокового обзора. Он способен находить предметы не просто под водой, но и под поверхностью дна. Это то, чего пока нет ни у кого. Здесь не просто применяются сонары, но и используются именно элементы искусственного интеллекта. А он на основе сложных математических алгоритмов может "догадываться", с чем связана та или иная аномальная картина распределения лучей радара в том или ином месте сканирования дна, какой предмет скрыт под слоем ила и грунта.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Российские школьницы научились работать с искусственным интеллектом

Элементы искусственного интеллекта представили и разработчики по программе "Безопасный город". Москвичи создали и уже внедрили на Сахалине пилотный проект, сведенной воедино системы мониторинга обстановки в городе и в аэропорту. Что бы там ни произошло, интеллект сам определит, каким службам лучше отреагировать и в каком количестве надо послать помощь. При этом вся картина выведена схематично на едином экране, а при необходимости можно в режиме онлайн вывести картинку со всех городских или аэропортовых камер в районе ЧП.

А вот питерцы для системы "112" разработали умный переводчик. С его помощью оператор единого тревожного номера сможет понять любого человека. Во время звонка в наушниках он не услышит китайскую или английскую речь, а сразу переведенную русскую. Ответив туристу, попавшему в беду на русском, оператор также сможет быть уверен, что его ответ прозвучит на языке, на котором и говорит обратившийся.

Digital Технологии Правительство Вице-премьеры
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