В Будапеште начинается операция по извлечению из воды затонувшего катера

В Будапеште должна начаться операция по подъему со дна на поверхность затонувшего в результате столкновения прогулочного катера Hableаny ("Русалка" по-венгерски), на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.

"Я думаю, что мы начнем поднимать судно уже в четверг днем. Но на самом деле это может занять больше времени", - сказал Сун Сун-Геун, военный атташе посольства Южной Кореи в Венгрии.

Напомним, что "Русалка" столкнулась вечером 29 мая прямо напротив здания венгерского парламента с более крупным судном Viking Sigyn, перевернулась и ушла под воду. Пропали без вести люди, находившиеся на борту, а по горячим следам было найдено только восемь тел. Во вторник были обнаружены тела еще троих корейцев: один в возрасте 50 лет был найден примерно в 50 километрах по Дунаю от места происшествия. Еще один, одетый в футболку цвета хаки и синие джинсы. И наконец, молодой человек в возрасте 20 лет.

В ходе операции катер будет обмотан веревками или цепями, а затем поднят краном. В интервью местному изданию HVG президент Национальной ассоциации промышленных дайверов Венгрии Антал Вамоси сказал, что если этот метод не сработает, другой способ поднять судно - это закрепить его веревкой или цепью, проходящей через него. Дырка уже просверлена в машинном отделении.

Эксперты ищут способы минимизировать повреждение корпуса. Чтобы поднять 53-тонный катер, на месте происшествия будет размещен большой кран Clark Adam, способный поднимать до 200 тонн. Он уже использовался для поднятия австрийского грузового судна SL 2537, которое затонуло на Дунае в январе 2013 года. Теперь, когда установлены сроки для поднятия корабля и погодные условия улучшаются, спасательные команды Южной Кореи и Венгрии планируют искать пропавших без вести, пока корабль не будет поднят.

Это решение, по-видимому, основано на вероятности появления новых останков внутри и снаружи корпуса. По сообщениям, местным профессиональным дайверам не дали разрешения войти в корпус катера 4 июня, поскольку видимость на дне Дуная остается плохой. "Даже вход в корпус невероятно опасен для жизни дайверов. Мы строго запретили им делать это ", - сказал представитель местной мэрии.