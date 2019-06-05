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05.06.2019 18:30
Рубрика: Digital

В работе Mail.ru произошел серьезный сбой

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

80 процентов пользователей крупнейшего российского почтового сервиса Mail.ru сегодня столкнулись с проблемой доступа к своим виртуальным ящикам. У еще 16 процентов не работает сайт Mail.ru. Такие данные приводятся на потрале down detector.ru, который регистрирует сбои в сетях.

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При попытке открыть свои почтовые ящики появляется сообщение о технической ошибке. И о том, что ведутся работы по ее устранению. Проблемы с доступом к почтовому сервису начались примерно в полдень, при этом остальные сервисы портала Mail.ru работают нормально.

По состоянию на 18.30 по московскому времени работа почты Mail.ru была восстановлена. По данным down detector .ru, последний крупный сбой "мейловской" почты произошел 26 февраля. 

Digital Интернет Компании Информационные технологии Mail.ru
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