Зеленский выступил против "Северного потока-2"

Новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает риторику прежних властей страны в отношении газопровода "Северный поток-2". Находясь в поездке в Брюсселе, он выступил против его строительства.

Союзника Зеленский нашел в лице президента Польши Анджея Дуды, с которым провел встречу накануне. На совместной пресс-конференции глава Украины признал, что обсуждал вопросы энергетического сотрудничества с польским коллегой и убедился в готовности Варшавы "противодействовать" российско-европейскому проекту. Как передает портал украинского телеканала Newsone, Владимир Зеленский поблагодарил поляков за поддержку интересов Киева на площадках Евросоюза и НАТО. Кстати, украинский президент успел встретиться в Брюсселе и с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Напомним, что запуск магистральной ветки "Северный поток-2", которая соединит терминалы России и ФРГ по дну Балтики, намечен по графику уже на конец этого года. Ранее Еврокомиссия попыталась реализовать поправки к европейской газовой директиве, которые могли наложить ограничения и даже вето на этот инфраструктурный проект, как это в свое время произошло с так и не реализованным "Южным потоком". Однако Берлин, а также Париж настояли на компромиссном варианте, который в целом не ставит "Северный поток-2" под угрозу срыва.