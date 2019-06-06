Авиаперевозчик предложил заменить посадочные талоны биометрией

Авиакомпания S7 предложила заменить посадочные талоны технологией распознавания лиц. По мнению руководства перевозчика, это новшество поможет сократить время и повысить удобство прохождения контроля при посадке в самолет.

Как говорит замдиректора компании Павел Воронин, реализация идеи обойдется примерно в 100 миллионов рублей в год, а Россия может стать первой страной, которая реализует такой проект в аэропортах.

Сервис Face ID - распознавание лиц уже применяется во многих странах, в основном, в полицейских целях. Россия не исключение: во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года эта система была опробована "Ростехом" в нескольких городах. К системе FindFace Security, разработанной компанией NTechLab, совладельцем которой "Ростех" стал в начале 2018 года, было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена и стадионов. По сообщению корпорации, это позволило задержать более 180 человек, включенных в базы правонарушителей. Теперь в Москве и Санкт-Петербурге рассматривается проект подключения к такой системе 150 000 телекамер, установленных в обеих столицах.

Свою систему распознавания лиц уже создал научно-исследовательский центр (НИЦ) "Охрана" Росгвардии. Там уверяют, что созданная ими система "Папилон" распознает лица в видеопотоке и идентифицирует их в реальном времени с точностью 99%. Система даже распознает близнецов.

Кстати, в американском Сан-Франциско городские власти запретили использование технологии распознавания лиц на городских улицах и в общественных местах. Такое решение связано с обеспокоенностью общественности по поводу того, что применение данной технологии "может привести к нарушению неприкосновенности частной жизни и гражданских прав жителей".