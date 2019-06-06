Экономьте тысячи. Смартфоны Huawei подешевели в России

Компания Huawei объявила о скидках на флагманские смартфоны бренда Honor и аппараты, относящиеся к бюджетному сегменту.

Так, например, производительный Honor View 20 на официальном сайте Huawei в России продается со скидкой 4000 рублей - вместо стандартных 37990 рублей он стоит 33990.

В свою очередь, Honor 10 упал в цене с 24990 до 21990 рублей, а Honor 8X - с 17990 до 15990 рублей.

Изменения цены затронули также модели Honor 10 Lite (он подешевел с 14990 до 12990 рублей) и Honor 9 Lite (10990 рублей вместо старых 12990). Цены на некоторые бюджетные модели уже вернулись на прежний уровень.

Как долго продлится этот аттракцион щедрости, неизвестно, однако скоро Huawei может столкнуться с падением спроса на свои устройства из-за отказа Google сотрудничать с китайским производителем. Это приведет к тому, что существующие на рынке модели Huawei и Honor перестанут получать обновления Android, а будущие - не смогут работать с фирменными сервисами Google.