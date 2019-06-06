"Короткие встречи", 1967

Первый полнометражный фильм Киры Муратовой вышел на экраны в 1967 году, однако в прокате продержался недолго. В том году картину показывали в небольших киноклубах, а широкий зритель увидел эту работу Муратовой только спустя 20 лет. В центре сюжета любовный треугольник между геологом, его женой и их домработницей. Главные роли в "Коротких встречах" сыграли Владимир Высоцкий (артист предстал в образе хемингуэевского романтизированного героя вместо утвержденного Станислава Любшина, который отдал предпочтение съемкам в картине "Щит и меч"), Нина Русланова (в картине состоялся ее кинодебют) и сама Кира Георгиевна, которая заменила утвержденную худсоветом Антонину Дмитриеву. В фильме много непрофессиональных актеров - чудаковатые старики и деревенские девушки.

"Долгие проводы", 1971

Лента, снятая в 1971 году, вышла в прокат только во время Перестройки. Цензоры увидели в ней резкое противопоставление классов общества - народа и интеллигенции. Муратова вновь обратилась к истории простой семьи, поместив в центр сюжета взаимоотношения матери (эту роль блестяще сыграла Зинаида Шарко) и сына, которые с появлением у матери мужчины проходят проверку на прочность.

"Астенический синдром", 1989

Картина шокировала зрителей своей смелостью, а именно обилием ненормативной лексики, звучавшей из уст героев. Сегодня этим уже никого не удивишь, но в то время это был первый подобный советский фильм. "Астенический синдром" складывается из двух новелл, противоположных друг другу - черно-белая и цветная, пытающаяся расшатать устроенный мир и стремящаяся собрать его осколки воедино. И вновь Кира Георгиевна рассуждает на острые темы, говорит об усталости общества и о том, что, кажется, из воцарившегося вокруг хаоса уже не выбраться. Фильм удостоился двух премий - "Ники" в номинации "Лучший игровой фильм" и специального приза жюри Берлинского кинофестиваля.

"Чувствительный милиционер", 1992

На абсурдный сюжет "Чувствительного милиционера" сразу обрушились критики. Особенную, по-муратовски, историю трепетного стража порядка по имени Толя и младенца Наташи, которую он нашел в капусте, будто рассказывает эта маленькая девочка. И мир, в котором по-прежнему встречаются малоприятные люди, вдруг вспыхивает обилием красок и новых эмоций - каким его видят дети, еще не различающие добра и зла. И оттого этот взгляд так чист и прекрасен.

"Вечное возвращение", 2012

Этим фильмом режиссер попрощалась с кинематографом. В центре сюжета бесконечные кинопробы, в которых повторяется одна и та же сцена, но с участием разных актеров. "Гипнотическая воронка", как называли фильм на Римском международном кинофестивале, повторяется из раза в раз, когда герой, который не может выбрать между женой и любовницей, возвращается за советом. В комедии снова появились любимые актеры Муратовой, не раз снимавшиеся в ее картинах: Рената Литвинова, Олег Табаков, Алла Демидова, Георгий Делиев и другие.