будет ознаменовано повышениям цен на недвижимость. Об этом "Российской газете" рассказал министр строительства Владимир Якушев на Петербургском международном экономическом форуме.

"По нашим наблюдениям за тем, как реагирует рынок на переход, в первые месяцы этого перехода повышение цен, судя по всему, все-таки произойдет", - заявил Якушев.

Динамика цен будет зависеть от того, насколько застройщик готов к переходу, насколько выстроена его внутренняя бухгалтерия, настолько будет эффективна его работа на рынке.

Сейчас документы получают застройщики, которые смогут работать по старым правилам. По словам министра, все нормативные документы приняты, теперь вся работа будет проходить на уровне субъектов РФ.

Есть регионы, которые активно двигаются в этом направлении. "Есть те, кто пока не спешит принимать решение. Сроки сжатые, поэтому в ближайшее время каждый проект должен быть оценен, и субъект должен понимать, будет ли застройщик работать по старым правилам или же обратится в коммерческий банк, чтобы получить проектное финансирование", - подытожил он.

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