Какие машины лучше защищены от похищений

Всероссийский союз страховщиков назвал самые защищенные от угона автомобили.

Рейтинг угонозащищенности - это новое направление в деятельности союза. В первую очередь он, конечно, будет важен для автомобилистов. Согласно этому рейтингу можно понять, много ли придется вложить в защиту выбранного автомобиля. Но это также важно и для страховщиков, чтобы определить тариф по риску "угон" для конкретного автомобиля.

За основу методики этого рейтинга взят опыт Великобритании. Там уже довольно давно компания "Тэтчем" изучает защищенность машин от угонов. По словам директора департамента Всероссийского союза страховщиков Андрея Знаменского, просто скопировать английскую методику нельзя. Машины, которые идут на британский рынок, лучше защищены. При этом на нашем рынке они попадают в группу риска. К тому же английская методика не учитывает чисто российские способы угона. Например, подключение к проводке автомобиля с помощью просверливания дырки в кузове.

Впрочем, в отличие от британского рейтинга, который охватывает все модели их рынка, в нашем - только десять автомобилей. Связано это с финансированием проекта. В дальнейшем планируется, что количество автомобилей в этом рейтинге будет увеличиваться. Нынешняя десятка выбиралась по схеме - две модели наиболее востребованных машин в пяти классах. Плюс к этому они должны быть востребованными у угонщиков.

Машины, которые идут на британский рынок, лучше защищены, чем те, которые идут в Россию

Первое место по защищенности получил Range Rover. Он набрал 740 баллов из 1000 возможных. А его одноклассник Toyota Land Cruiser 200 набрал только 545 баллов и занял седьмое место.

На втором месте оказалась Toyota Camry c 614 баллами. Примечательно, что компании, которые занимаются защитой автомобилей от угонов, считают ее легко угоняемой. В этом же классе Kia Optima заняла 6-е место с 565 баллами.

На третьем месте - Volkswagen Tiguan с 608 баллами. Его одноклассник Toyota Rav 4 с 529 баллами занял восьмое место.

На четвертом месте оказалась Skoda Rapid с 586 баллами. Ее одноклассник Kia Rio оказался защищен почти так же, получив 577 баллов и заняв пятое место.

Хуже всех оказались защищены Hyundai Creta, получивший 444 балла, и Renault Duster, который получил 379 баллов. Впрочем, поскольку эти машины не сильно востребованы у угонщиков, то и наценки по риску "угон" у них нет.