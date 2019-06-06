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06.06.2019 06:42
Рубрика: В мире

Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Текст: Андрей Васильев

Специальный представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады Донбасса. Оно пройдет 19 июня. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Экс-президенты Украины Леонид Кучма. Фото: Егор Еремов / РИА Новости Экс-президенты Украины Леонид Кучма. Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Экс-президенты Украины Леонид Кучма. Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Он уточнил, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей поддержали это предложение. По его словам, если блокада будет снята, то это станет большим прогрессом.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Как уточняет Донецкое агентство новостей, экономическая блокада Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Порошенко подписал указ о прекращении всех выплат социальных пособий в зоне боевых действий, в том числе и пенсий. Под запретом оказалась и работа банковских учреждений.

Для въезда на территории ДНР и ЛНР и выезда из них на Украину в 2015 году решением Киева был введен специальный пропускной режим, действующий на ограниченном количестве автострад и открыты в общей сложности шесть контрольно-пропускных пунктов. Как отмечает РИА Новости, наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе. Они призывали открыть больше пунктов пропуска.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса Обстановка на востоке Украины
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