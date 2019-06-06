Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Специальный представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады Донбасса . Оно пройдет 19 июня. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он уточнил, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей поддержали это предложение. По его словам, если блокада будет снята, то это станет большим прогрессом.

Как уточняет Донецкое агентство новостей, экономическая блокада Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Порошенко подписал указ о прекращении всех выплат социальных пособий в зоне боевых действий, в том числе и пенсий. Под запретом оказалась и работа банковских учреждений.

Для въезда на территории ДНР и ЛНР и выезда из них на Украину в 2015 году решением Киева был введен специальный пропускной режим, действующий на ограниченном количестве автострад и открыты в общей сложности шесть контрольно-пропускных пунктов. Как отмечает РИА Новости, наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе. Они призывали открыть больше пунктов пропуска.