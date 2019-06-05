Минск: Заседание ТКГ по Донбассу впервые носило конструктивный характер

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Об этом сообщил после очередной встречи 5 июня в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его мнению, которое излагает ТАСС, введение Киевом два года назад блокады Донбасса работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта. "Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении", - полагает Сайдик, выразив убеждение, что снятие блокады "был бы большим прогрессом". Он также проинформировал журналистов, что на сегодняшней встрече экономическая подгруппа сосредоточилась на рассмотрении вопросов водоснабжения в зоне конфликта.

Ранее полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов также сообщил, что экономической подгруппе уже "дано поручение обсудить вопрос о восстановлении экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса". По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. А по словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, речь идет о необходимости начать прямой диалог с Киевом с целью выработки совместных действий по этому вопросу.

Сайдик также с удовлетворением отметил, что стороны обсудили и перспективы возобновления перемирия и разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе. "Подгруппа по безопасности обсуждала перспективы возобновления режима прекращения огня. Кроме того, стороны высказались о необходимости 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской", - сообщил он, добавив с аккуратным оптимизмом, что если это произойдет, "это будет настоящий прогресс".

Касаясь всего пакета тем, которые затрагивались на переговорах, представитель ОБСЕ добавил, что экономическая подгруппа, в частности, рассматривала актуальные вопросы водоснабжения Донецкой и Луганской областей по обе стороны от линии соприкосновения, а политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов по имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборов. По его словам, гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по обмену пленными. Кроме того, при участии представителей МККК состоялась подробная дискуссия по поиску лиц, пропавших без вести.

Спецпредставитель главы ОБСЕ поприветствовал возвращение к работе Леонида Кучмы в качестве украинского представителя на переговорах и отметил конструктивность дискуссий в рамках сегодняшней встречи в белорусской столице.