Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку"

Супергеройская команда Фантастическая четвёрка вновь попытается вернуться на большие экраны. По крайней мере, такой информацией располагает портал Geeks WorldWide.

Перезапуск стал возможным благодаря тому, что права на серию комиксов вернулись к Marvel Studios - после "сделки века" между Disney и Fox.

По данным сайта, ссылающегося на информированный источник, режиссёр фильмов из киновселенной Marvel "Человек-муравей" и "Человек-муравей и Оса" Пейтон Рид занялся концепцией новой версии "Фантастической четвёрки".

Выход фильма ориентировочно запланирован на 2022 год.

Напомним, в 1994 году был снят так официально и не вышедший би-муви "Фантастическая четвёрка".

В 2005-2007 годах студия 20th Century Fox выпустила дилогию о команде с Йоаном Гриффиттом, Джессикой Альбой, Крисом Эвансом и другими. Восторга публики эти два фильма не вызвали.

Третий заход - перезапуск с Майлзом Теллером, Майкл Б. Джорданом, Кейт Марой, Джейми Беллом и Тоби Кеббеллом. Завершившийся грандиозным провалом.