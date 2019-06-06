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Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку"

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    06.06.2019, 18:27
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Супергеройская команда Фантастическая четвёрка вновь попытается вернуться на большие экраны. По крайней мере, такой информацией располагает портал Geeks WorldWide.

Фото: ТАСС
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро"

Перезапуск стал возможным благодаря тому, что права на серию комиксов вернулись к Marvel Studios - после "сделки века" между Disney и Fox.

По данным сайта, ссылающегося на информированный источник, режиссёр фильмов из киновселенной Marvel "Человек-муравей" и "Человек-муравей и Оса" Пейтон Рид занялся концепцией новой версии "Фантастической четвёрки".

Выход фильма ориентировочно запланирован на 2022 год.

Напомним, в 1994 году был снят так официально и не вышедший би-муви "Фантастическая четвёрка".

В 2005-2007 годах студия 20th Century Fox выпустила дилогию о команде с Йоаном Гриффиттом, Джессикой Альбой, Крисом Эвансом и другими. Восторга публики эти два фильма не вызвали.

Третий заход - перезапуск с Майлзом Теллером, Майкл Б. Джорданом, Кейт Марой, Джейми Беллом и Тоби Кеббеллом. Завершившийся грандиозным провалом.

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