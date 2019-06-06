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06.06.2019 15:10
Рубрика: Общество

Найдены древние кольцеобразные предметы неизвестного назначения

Текст: Денис Передельский
Фото: Andreas G. Heiss et al / Austrian Archaeological Institute Фото: Andreas G. Heiss et al / Austrian Archaeological Institute
Фото: Andreas G. Heiss et al / Austrian Archaeological Institute

Исследователи из Австрийского археологического института при проведении раскопок на городище бронзового века обнаружили странные кольца, изготовленные из зерновой муки и неизвестно для чего предназначенные. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE авторским коллективом во главе с Андреасом Г. Хейссом,а коротко с ним можно ознакомиться на портале Phys.org.

Хейсс и его коллеги описывают необычные кольца, изготовленные из злаков. Они были обнаружены при обследовании поселения позднего бронзового века, находящегося в Австрии. Оно процветало между 900-1000 годами до н.э.

Вероятно, его жители активно занимались сельским хозяйством. Ученые нашли следы древних зернохранилищ - всего около 100 специализированных ям. Но особое внимание привлекли странные кольцеобразные предметы, как называют их археологи в своей работе.

Фото: Andreas Arnold/AFP/Getty Images
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Предназначение этих колец установить пока не удалось. Они были изготовлены из ячменя и пшеницы. Диаметр изделий составляет всего около трех сантиметров. Ученые с уверенностью говорят, что кольца не были предназначены для употребления в пищу.

Они были высушены на солнце без выпечки. Археологи установили, что тесто было приготовлено даже не из муки, а из влажной смеси зерна высшего качества. Процесс изготовления таких колец, несомненно, был очень трудоемким и занимал много времени. Поэтому ученые и сочли, что зерновые кольца не были едой.

Кроме того, они очень похожи на глиняные кольца, которые использовались в качестве деталей для ткацкого станка, найденного в том же поселении.

Ученые предполагают, что кольца из зерна были изготовлены для какой-то неизвестной ритуальной цели.

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