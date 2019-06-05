Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора

Археолог Элисон Кира Картер, возглавлявшая раскопки в знаменитом храмовом комплексе Ангкор, обнародовала новую гипотезу о крахе мощной цивилизации.

Авторская статья опубликована на портале Phys.org. Речь идет о знаменитом камбоджийском храмовом комплексе Ангкор-Ват, который является одним из крупнейших в мире религиозных памятников.

Он был построен в начале XII века королем Сурьяварманом II, правителем мощной ангкорской цивилизации. Она процветала примерно с IX по XV века. Считается, что возникла эта цивилизация примерно в 802 году нашей эры.

Предыдущие исследования предполагали, что она исчезла из-за климатических изменений. Однако Элисон Кира Картер выдвигает иную гипотезу, основанную на данных проведенных раскопок. Процесс коллапса был намного длиннее и сложнее, чем предполагалось ранее.

Крах Ангкора исследователь называет трансформацией. Раскопки доказали, что помимо храмов в Ангкоре было множество жилых домов. Комплекс был построен по проекту, имитирующему Вселенную согласно индуистской философии. Он был окружен большим рвом, символизирующим океан молока, из которого была создана Амрита - эликсир бессмертия.

Последний крупный каменный храм в Ангкоре был построен в 1295 году, к этому же году относится и последняя надпись на санскрите. Последняя надпись на кхмерском языке датирована 1327 годом.

Ученые отмечают, что строительство каменных храмов и создание надписей были прерогативой элиты. В XIV веке в данном регионе буддизм начал активно вытеснять индуизм. В этом авторы работы и видят главную причину краха Ангкора.

Столица была перенесена на юг империи. Ангкор начал постепенно утрачивать свое политическое и экономическое значение. В новом исследовании утверждается, что вся элита покинула этот город примерно за столетие до его краха.

Раскопки подтвердили и то, что в тот период времени произошла серия многолетних засух. Без элиты простым жителям справиться с таким бедствием было не под силу. В XV веке город прекратил свое существование.

К слову, храмы Ангкора окружало множество холмов, и большинство домов были построены на них. Там археологи обнаружили множество артефактов, включая обломки керамики и остатки очагов со следами приготовления пищи.

Однако установить, кто именно проживал в этих домах, пока не удалось. Исследователи еще не нашли артефактов, которые бы позволили четко идентифицировать их принадлежность к определенной культуре.

Ученые не исключают, что в найденных зданиях проживали не только жрецы, но и музыканты, танцоры и простые работники, без которых мегаполис средневековья не смог бы существовать.