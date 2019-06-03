Развенчан популярный миф о майя

Ученые из Университета Копенгагена установили, что популярный миф о принесении цивилизацией майя в жертву победителей древней игры в мяч оказался не более чем выдумкой.

Как сообщает Live Science, речь идет об игре, которая была популярна у майя, ацтеков и других народов Мезоамерики. Упоминания о ней встречаются в легендах индейцев.

Еще в 1987 году появилось исследование, утверждавшее, что победителей таких игр приносили в жертву. А сама игра была ритуальным действом, олицетворявшим борьбу добра со злом.

Новое многолетнее исследование позволило изучить правила игры. Были проанализированы и записи испанских монахов, и барельефы майя. Один из них относится к 700-800 годам нашей эры. На нем изображены люди, играющие в каучуковый мяч.

Ученые установили, что на древних стадионах зачастую не было каменных колец, в которые необходимо было забросить мяч. Хотя до сих пор именно это считалось главной целью игры, которую иногда называют баскетболом "майя". Также установлено, что зрители делали ставки на исходы состязаний, выигрывая и проигрывая крупные суммы.

Главный вывод - если кого-то из игроков и приносили в жертву, то это были единичные случаи. Да и то речь шла, скорее всего, о пленниках из других племен.

"Это было бы действительно ужасно, если бы лучших игроков регулярно приносили в жертву, - говорит ведущий автор работы Кристоф Хелмке. - Миф о человеческих жертвоприношениях породили рисунки, обнаруженные на некоторых площадках для игры в мяч - там изображены черепа и кости. Но должны ли они восприниматься буквально?"

По его словам, жертвы не были неотъемлемой частью игры. Если кого-то и убивали, то это был и без того приговоренный к смерти человек. Возможно, казни пленников повышали популярность игр.

Известно, что испанцы в начале периода завоевания Мезоамерики запретили проведение таких игр. Однако сделано это было не из-за жертвоприношений, как считалось до сих пор, а из-за идолопоклонничества. Завоеватели стремились покончить с языческими верованиями.

Возможно, миф был связан с эпосом Пополь-Вух, рассказывающем о битве богов и людей. Они играют в мяч, божества обманывают людей, а затем их обезглавливают.

Но исследователи отмечают, что этот эпос передавался устно на протяжении многих столетий. А записан он был лишь в начале 1700-х монахом-доминиканцем Франсиско Хименесом, который мог "сгустить краски".