В Риме в средневековой стене нашли мраморную голову Диониса

Римские археологи при исследовании дороги XVI века обнаружили белую мраморную голову от статуи, предположительно, изображавшей покровителя виноделия Диониса.

Об открытии рассказывает National Geographic. Сообщается, что фрагмент статуи гораздо древнее дороги, хотя ее точный возраст пока не определен.

Она была найдена в стене, построенной средневековыми жителями Рима. Ее использовали как обычный каменный блок. К счастью, строители не обтесали голову, чтобы придать правильную форму, а просто встроили в стену.

Мраморный артефакт находится в неплохом состоянии. По стилю статуя похожа на скульптуры амазонок в городе Эфесе, изготовленные в V веке до нашей эры. В более поздние периоды времени эти изваяния часто копировали для садов и домов римской элиты.

Однако археологи считают, что найденная скульптура принадлежала Дионису, которого нередко изображали как андрогинного юношу. На это указывает венок из листьев плюща, надетый на голову и стягивающий густые волнистые волосы.

Подобный венок был атрибутом Диониса. Его рот приоткрыт, а облик -доброжелательный. Ученые отмечают, что глазницы статуи сейчас пустые. Однако полости свидетельствуют о том, что в них изначально были помещены стеклянные или драгоценные "глаза". Такой стиль был типичен для первых двух веков существования Римской империи.