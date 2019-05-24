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24.05.2019 16:39
Рубрика: Культура

В Британии найден уникальный 2300-летний щит

Текст: Денис Передельский
Фото: University of York Фото: University of York
Фото: University of York

В Великобритании археологи обнаружили близ города Лестера уникальный щит железного века, изготовленный из древесной коры.

Об открытии сообщается на сайте Университета Йорка, сотрудники которого сумели по частицам воссоздать щит. Проведенное ими исследование позволило по-новому взглянуть на конструкцию доисторического оружия.

Установлено, что щит является единственным в своем роде в Европе. Ранее ученые находили изготовленные из коры миски и корзины. Однако щит из коры обнаружен впервые.

Фото: G. Magli / Politecnico di Milano
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Он был тщательно сконструирован. Щит был снабжен деревянными планками для придания жесткости и деревянным ободком, рукоять была плотно обмотана тканью.

Внешняя сторона была окрашена в красный цвет и украшена рисунком, напоминающим поле для игры в шахматы. Радиоуглеродное датирование показало, что щит изготовили между 395 и 255 годами до нашей эры.

Его явно использовали в деле. Перед попаданием в грунт щит был серьезно поврежден. На внешней стороне обнаружены следы от ударов копьями. Впрочем, пока не установлено, был ли он поврежден в бою или при проведении какого-то ритуала.

"Это поистине удивительный артефакт, - говорит Майкл Бэмфорт из Департамента археологии Йоркского университета. - Мы знаем, что кора широко использовалась, хотя археологи крайне редко находят изделия из нее. Но мы не предполагали, что кора может быть достаточно крепкой, чтобы использовать ее для защиты от копий и мечей. Поэтому и задались вопросом: возможно, щит был изготовлен для церемониального использования?"

Проведенные эксперименты показали, что щит из коры мог быть достаточно жестким для защиты от ударов металлическим оружием. Он не был таким же прочным, как щит из дерева или металла, но был намного легче, что позволяло его обладателю двигаться свободнее.

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