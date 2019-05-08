Британские археологи показали, как развлекались римские легионеры

В Великобритании археологи из исследовательского проекта Vindolanda Charitable Trust при раскопках на территории древнеримского форта обнаружили настольную игру легионеров.

Об открытии рассказывает The History Blog. Находка была сделана в римском форте Виндоланда, на территории которого раскопки продолжаются уже много лет. Он находится к югу от знаменитой стены Адриана в Нортумберленде.

Один из археологов нашел каменную плиту с вырезанными на ней линиями. Артефакт датирован III веком нашей эры. Решетчатое поле изначально использовалось для увлекательной игры под названием ludus latrunculorum.

По мнению ученых, она напоминала игру в шашки. Это было состязание для двух игроков, которые перемещали по полю фишки. Их устанавливали на пересечениях линий. Ходить ими можно было только в сторону, назад и вперед. Двигать фигурки по диагонали было запрещено.

Суть игры заключалась в том, чтобы "запереть" фишки соперника между своими и тем самым удалить их с поля. Выигрывал тот, кто захватывал все фишки своего противника.

Кстати, игроки использовали разные предметы. Ранее в Виндоланде уже находили фигурки, вырезанные из камня или сделанные из стекла. Отметим, что игровая доска была найдена в каменном полу бани.

Вероятно, она раскололась, после чего ее использовали при строительстве здания.