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06.05.2019 18:00
Рубрика: Культура

В центре Брюсселя неожиданно раскопали город X века

Текст: Денис Передельский
Фото: Bruxelles Patrimoines Фото: Bruxelles Patrimoines
Фото: Bruxelles Patrimoines

В Брюсселе на месте строительства будущего здания муниципалитета взамен снесенной автостоянки рабочие обнаружили остатки зданий, возраст которых составляет не менее 1000 лет.

Как сообщает Archaeology News Network, региональное правительство Брюсселя уже одобрило запрос археологов на проведение дополнительных раскопок. Открытие было сделано в центре города. Там на месте бывшей парковки планируется построить здание муниципального административного центра.

Фото: CC BY-SA 3.0
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Уточняется, что руины были обнаружены при проведении стандартной архитектурной проверки. Это оказались остатки поселения, которое археологи предварительно датировали X веком.

Есть мнение, что город может оказаться примерно на три столетия старше. Он располагался на берегах реки Сенны, где впоследствии вырос Брюссель.

Руины расположены на глубине около 7,5 метра. Так, найдены остатки средневековой каменной набережной на берегу Сенны. Некоторые деревянные конструкции оказались еще старше. Кроме того, из земли подняты многочисленные инструменты и древние материалы, использовавшиеся ремесленниками.

Найдена также кожаная обувь и деревянные расчески, которые широко использовались в VII веке. Именно эти находки дают основания предполагать, что древнее поселение было построено порядка 1400 лет назад.

По мнению ученых, открытие может позволить переписать историю Брюсселя.

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