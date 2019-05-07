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07.05.2019 11:32
Рубрика: Культура

В Андах найден 1000-летний "наркотик" цивилизации Тиуанако

Текст: Денис Передельский
Фото: Juan Albarracin-Jordan and Jose M. Capriles / UC Berkeley Фото: Juan Albarracin-Jordan and Jose M. Capriles / UC Berkeley
Фото: Juan Albarracin-Jordan and Jose M. Capriles / UC Berkeley

Команда исследователей во главе с археологом Мелани Миллер из Калифорнийского университета в Беркли (США) провела химический анализ древней смеси, найденной в горах Боливии, и установила, что она включала в себя, по меньшей мере, пять психоактивных веществ.

Отчет об открытии опубликован на сайте университета. Ученые исследовали так называемый ритуальный комплект, обнаруженный ранее в Андах на территории Боливии.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Его возраст составляет около 1000 лет. Особое внимание ученых привлекло содержимое кожаного мешочка, сшитого из лисьей шкуры. Анализ показал, что найденное в нем "зелье" является смесью растений, содержащих психоактивные вещества.

В их число входили диметилтриптамин и гуамин. Эти вещества были основными компонентами галюциногенного напитка-отвара аяуаска, который обычно ассоциируется с жителями джунглей Амазонки.

"Это первое свидетельство того, что древние южноамериканцы комбинировали различные лекарственные растения для получения такого мощного вещества, как аяуаска", - говорит Мелани Миллер.

Кроме того, в состав зелья входили и другие растительные вещества, различные комбинации которых вызывают сильные, изменяющие сознание галлюцинации.

"Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что люди использовали эти растения по крайней мере 1000 летназад, смешивая их, чтобы отправиться в психоделическое путешествие", - заключает Миллер.

Добавим, что ритуальный комплект был обнаружен археологами на высоте около 3900 метров над уровнем моря в районе Липез Альтиплано на юго-западе Боливии.

Вероятно, он принадлежал представителю доинкской цивилизации Тиуанако, которая доминировала в южной части Андского региона примерно с 550 по 950 годы нашей эры.

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