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06.05.2019 17:24
Рубрика: Культура

У загадочных гигантских каменных голов нашли магнитную аномалию

Текст: Денис Передельский
Фото: CC BY-SA 3.0 Фото: CC BY-SA 3.0
Фото: CC BY-SA 3.0

Международная команда ученых под кураторством Гарвардского университета изучила знаменитые гигантские шарообразные каменные скульптуры, найденные в Америке, и зафиксировала у них магнитную аномалию.

Полный отчет об исследовании будет опубликован в июньском номере журнала Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Live Science.

Фото: Xinhua News Agency
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Речь идет о каменных скульптурах, возраст которых составляет около 2000 лет. Они были установлены по всему тихоокеанскому побережью Мезоамерики неизвестной доколумбовой цивилизацией.

Эти статуи также называют "пузатыми" из-за их округлой формы. Они представляют собой валуны, из которых вырезаны человеческие головы или толстые фигуры. Ученые измерили их магнитное поле.

Из 127 известных статуй они изучили 11, которые расположены в городке Ла-Демократия в Гватемале. При помощи ручного магнитометра и портативного сканирующего магнитометра удалось создать детальную магнитную карту поверхности скульптур.

У 10 из 11 из них были зафиксированы значительные магнитные аномалии, причем у шести - крайне мощные. По мнению ученых, эти аномалии, вероятно, были вызваны ударами молнии, когда камни еще находились в земле.

Также установлено, что многие из гигантских голов и тел древние скульптуры вырезали так, чтобы магнитные аномалии совпадали либо с правыми щеками, либо с пупками.

Это говорит о том, что они знали о природе магнетизма и намеренно выбирали "намагниченные" валуны.

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Культура Арт Музеи и памятники В мире Северная и Центральная Америка Гватемала Общество Наука
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