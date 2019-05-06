У загадочных гигантских каменных голов нашли магнитную аномалию

Международная команда ученых под кураторством Гарвардского университета изучила знаменитые гигантские шарообразные каменные скульптуры, найденные в Америке, и зафиксировала у них магнитную аномалию.

Полный отчет об исследовании будет опубликован в июньском номере журнала Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Live Science.

Речь идет о каменных скульптурах, возраст которых составляет около 2000 лет. Они были установлены по всему тихоокеанскому побережью Мезоамерики неизвестной доколумбовой цивилизацией.

Эти статуи также называют "пузатыми" из-за их округлой формы. Они представляют собой валуны, из которых вырезаны человеческие головы или толстые фигуры. Ученые измерили их магнитное поле.

Из 127 известных статуй они изучили 11, которые расположены в городке Ла-Демократия в Гватемале. При помощи ручного магнитометра и портативного сканирующего магнитометра удалось создать детальную магнитную карту поверхности скульптур.

У 10 из 11 из них были зафиксированы значительные магнитные аномалии, причем у шести - крайне мощные. По мнению ученых, эти аномалии, вероятно, были вызваны ударами молнии, когда камни еще находились в земле.

Также установлено, что многие из гигантских голов и тел древние скульптуры вырезали так, чтобы магнитные аномалии совпадали либо с правыми щеками, либо с пупками.

Это говорит о том, что они знали о природе магнетизма и намеренно выбирали "намагниченные" валуны.