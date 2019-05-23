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23.05.2019 12:01
Рубрика: Культура

Анализ ДНК подтвердил смелую догадку о Древнем Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: Renner, Perez-Escobar, Silber, Nesbitt, Preick, Hofreiter, Chomicki, University of Munich, University of Oxford Фото: Renner, Perez-Escobar, Silber, Nesbitt, Preick, Hofreiter, Chomicki, University of Munich, University of Oxford
Фото: Renner, Perez-Escobar, Silber, Nesbitt, Preick, Hofreiter, Chomicki, University of Munich, University of Oxford

Международная команда биологов провела анализ ДНК остатков растений, обнаруженных на бинтах мумии в одной из гробниц Египта, и сумела доказать, что древние жители этой страны питались одомашненными арбузами.

Об исследовании рассказывает New Scientist, а отчет о работе можно найти на сайте препринтов bioRxiv. Ученые давно спорят о том, когда и где впервые были одомашнены дикие дыни и арбузы.

Фото: Heather McKillop / LSU
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Считается, что это произошло в Южной или Западной Африке, где до сих пор встречаются горькие дикие арбузы с белой мякотью. Однако новое исследование доказывает, что еще 3500 лет назад жители Древнего Египта питались сладкими арбузами.

К такому выводу биологи пришли, проведя анализ ДНК листьев древнего растения. Они были найдены на бинтах мумии, обнаруженной еще в XIX веке в одной из древнеегипетских гробниц. Ее возраст составляет около 3500 лет.

Анализ показал, что листья принадлежали очень близкому родственнику современного сладкого арбуза с красной мякотью. Кстати, это растение с 1876 года хранилось в музейной коллекции под стеклом и было недоступно для исследований.

Открытие биологов подтверждает давнюю гипотезу о том, что древние египтяне одомашнили арбузы. Изображения плодов этих растений ранее были обнаружены на стенах трех древнеегипетских гробниц.

Но до сих пор эти рисунки были единственным доказательством того, что арбузами питались при фараонах. Упоминаний о них в письменных источниках нет.

О том, что арбуз был одомашнен, говорит обнаруженная при анализе ДНК генетическая мутация растения. Она отключила работу гена, ответственного за производство горькой мякоти, сделав ее сладкой.

Без вмешательства человека это было бы невозможно.

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