И сегодня, впервые за 19 лет существования, конкурс "РГ" выйдет на Красную площадь. Над вопросом "Памятник или блогер?" будут размышлять на основной сцене книжного фестиваля директор Литературного музея Дмитрий Бак, писатель Александр Архангельский и заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова.

Прямая речь

Наталья Коваленко, Украина:

"Он для меня абсолютно живой и настоящий. Я хочу еще долго-долго находиться в цвете настроения - Пушкин", - цитирует свою ученицу педагог из Одессы и добавляет, - если так пишут дети, значит, и поэт, и язык им понятен и приятен… Хотя, справедливости ради, надо отметить, что давать такие задания в моей стране нынче опасно. Да и А.С. Пушкина желательно читать в переводе на украинский".

Наталья Гергедава, Грузия:

"Не мешают ли классики учить русский новому поколению? Они помогают, бесспорно. Главное подача. Надо помочь новому поколению это понять. А за пониманием последует и принятие. Принятие того, что ты являешься частью этого великого могучего языка, что в твоих руках сохранить его чистоту, пронести через себя, свою жизнь, передать будущим поколениям в неизменном виде".

Ида Ахметвалиева, Казахстан:

"Лично я считаю, что назвать Пушкина блогером было бы обидно. И это по одной простой причине. Ему 220 лет, и его знает каждый человек в сознательном возрасте не только в России, но и как минимум в странах СНГ, а на самом деле и за его пределами. А блогеры - это кто?.. Несомненно, вам могут быть знакомы сейчас имена Юрий Дудь, Стас Давыдов, Катя Клэп. Но были ли они знакомы вам лет десять назад и будут ли десять лет спустя? Их слава - это вспышка. Яркая, но короткая. О качественности рассуждать не стану, чтоб не показаться старомодной или отсталой". Непревзойденные строки "Я помню чудное мгновенье", по мнению педагога, сегодня легко могут превратиться во что-то вроде "Я есть же помню как свежак, какой тогда попер ништяк. Тебя в Инсте я увидал - реальный кайф меня пробрал"...

Что же касается памятника, сразу всплывает в памяти монумент Ленину, который в моем родном провинциальном городке после того, как убрали с главной площади города, разместили у дома престарелых по просьбе его обитателей. Они даже носили к этому памятнику цветочки. Но налицо факт, что и памятники имеют свой срок годности. А Пушкин, точнее его творчество, мне кажется безвременным".

Надежда Симонова, Украина:

"Кто-то скажет: "Вы живете в Украине! У вас о Пушкине и знать не положено!" А я отвечу: если ты человек образованный, то должен знать о Пушкине все! Американцы и англичане изучают русский язык, чтобы в оригинале прочесть произведения русской классики, а мы, имея возможность приобщиться к миру литературы, просто отгораживаемся от подобного шанса!"

Елена Аль-Вади, Сирия:

"Студенты, которые своими глазами видели взрывающиеся бомбы, у которых дома были разрушены и почти у каждого есть погибшие родственники, все как один просили мира для своей страны", - пишет в своем эссе русист из Сирии, которая предложила своим ученикам написать сочинение на тему "Что бы я попросил у золотой рыбки". И рассказывая о специфике мусульманского менталитета, отмечает: "Все дружно осудили жадную старуху, но еще большее возмущение вызвало поведение старика: "Это что же за мужчина, который так беспрекословно выполняет все команды своей жены?"

В сети Александр Сергеевич мог бы ставить различные статусы, например: "Все сложно с Натальей Гончаровой"

Виктория Поразинская, Польша:

"Пушкин непременно был бы человеком известным, или, как сейчас говорят, "на хайпе". Я вижу Александра Сергеевича тружеником интеллектуального труда - учителем истории, академиком наук или известным литературным критиком… У Александра Сергеевича несомненно был бы свой микроблог в "Инстаграме" с миллионной аудиторией подписчиков. Я даже представляю его примерный контекст плана на год: он делал бы различные обзоры на новые литературные течения и произведения; постил бы многочисленные видео- и фотоматериалы с презентаций своих книг; различные интервью; отчеты с публичных мероприятий; фрагменты своих новых еще неизданных произведений и, обязательно, кусочки своей повседневной жизни - путешествия, быт, семья… В социальной сети Александр Сергеевич, как и обычные люди, мог бы ставить различные статусы, например: "Все сложно с Натальей Гончаровой".