Обновленный Renault Koleos оказался консерватором

Компания Renault представила обновленную версию своего самого большого кроссовера в линейке. Чтобы идентифицировать различия между новинкой и дореформенной версией модели, придется постараться. Пакет изменений сводится к немного пересмотренным бамперам и решетке радиатора, а также увеличенному количеству хрома в отделке.

В салоне добавилось комфорта: задний диван получил регулируемую по наклону спинку, передние кресла обзавелись сдвижными секциями для регулировки длины подушки, расширился функционал медиасистемы R-Link2, появились новые версии отделки, в том числе кожей Nappa (для топовой комплектации Initiale Paris).

В Европе обновленный Renault Koleos предложат с турбированным дизелем объемом 1.7 Blue dCi мощностью 150 л.с. и 190-сильным 2.0 Blue dCi. Первый доступен на автомобилях с приводом на "передок", более мощный мотор отрядили версиям 4х4 с принудительной блокировкой межосевой муфты. Оба движка работают в паре с вариатором X-Tronic.

Продажи Koleos ‘2020 в Европе должны начаться осенью, а до России новинка доберется только в первой половине следующего года. В настоящее время кроссовер можно купить в нашей стране от 1 699 000 рублей. В моторной гамме - атмосферные бензиновые моторы мощностью 144 и 171 л.с. и турбодизель на 177 сил. Все версии - на вариаторе и с полным приводом. Вероятно, линейка силовых агрегатов сохранится, и вряд ли можно рассчитывать, что положение Renault Koleos улучшится. В 2018 году в РФ было продано всего 994 экземпляров модели, а в первом квартале 2019-го - 106 машин.