Почему Пирогов считал нейрохирургию бесполезной

Нейрохирург и переводчик книги "История шарлатанства. Краткий обзор худших способов лечения с древности до наших дней" (авторы Лидия Канг и Нэйт Педерсен) Алексей Кащеев провел для гостей книжного фестиваля "Красная площадь" необычный экскурс в историю средневековых методов лечения.

Книга, которую перевел Алексей, классифицирует медицинские заблуждения, появившиеся благодаря неправильным теориям. Например, теория телесных жидкостей. Еще Гиппократ предполагал, что четыре человеческие жидкости - кровь, желчь, черная желчь и слизь - определяют темперамент человека: делают его сангвиником, флегматиком, холериком или меланхоликом. Считалось, что от баланса этих жидкостей в организме зависит здоровье человека. И чтобы сбалансировать их, применяли оригинальные, но крайне опасные методы, например, лечение сильными ядами типа ртути или мышьяка.

Когда-то люди искренне верили, что изгнание избыточной жидкости поможет вылечить чуму и желтую лихорадку. Что же касается хирургических методов лечения, то тут статистика просто страшная: в Средние века смертность пациентов на операциях была почти стопроцентной.

Один случай буквально вызывает мороз по коже: хирург в анатомическом театре во время ампутации отсек пальцы ассистенту и чуть не попал в глаз инструментом пожилому коллеге. В результате умерли трое: ассистент, у которого развилась инфекция, пожилой мужчина, у которого случился инфаркт от испуга, и сам пациент.

Многие известные врачи, сделавшие блестящие открытия, сами разделяли заблуждения

Книга рассказывает о медицинских заблуждениях, появившихся из-за неправильных теорий.

Кстати, многие известные врачи, сделавшие блестящие открытия в области медицины, сами разделяли заблуждения. Так, хирург Николай Пирогов, прославившийся своими методами хирургии в военно-полевых условиях, считал нейрохирургию совершенно бесполезной.

Но заблуждения Пирогова - цветочки по сравнению с тем, как в средневековой Великобритании пытались вернуть к жизни утопленника с помощью табака. Обойдемся без шокирующих деталей. Скажем лишь одно: на этом фоне уже не такими страшными кажутся кровопускание, лоботомия и лечение наркопрепаратами. А уж трансплантация эндокринных желез животных человеку и вовсе кажется безобидной.

Вспомним, как это делал профессор Преображенский в "Собачьем сердце"! На самом деле, подобная операция по омоложению была очень популярной в свое время в США. И дорогой: в период Великой депрессии она стоила целое состояние - 5 тысяч долларов.