Подросток в Нидерландах ушла из жизни после изнасилования

В Нидерландах скончалась пострадавшая от изнасилования 17-летняя Ноа Потховен, ставшая автором автобиографической книги "Побеждать или учиться". Девушка страдала от посттравматического стрессового расстройства и анорексии после нескольких изнасилований в подростковом возрасте.

Долгие годы пострадавшая боролось с затяжной депрессией, которую так и не смогла одолеть. Также она провела несколько лет в психиатрических клиниках. В прошлом году Потховен была госпитализирована в критическом состоянии из-за сильного снижения веса и отказа органов.

Daily Mail сообщил, что девушка добилась применения эвтаназии, которая законна в Голландии с 12 лет. Однако в Instagram погибшей опровергается данная информация. Согласно сообщениям в соцсети, девушка умерла в результате суицида.