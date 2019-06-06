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06.06.2019 12:20
Рубрика: Общество

Профессор объяснил, чем опасен ожог для желудка

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Концентрированный щелочной раствор, например, средство для прочистки труб при попадании в пищеварительный тракт человека может привести к смерти. Об этом "Вечерней Москве" рассказал доктор медицинских наук, профессор 1-го Московского государственного мединститута им. Сеченова Семен Рапопорт.

По словам эксперта, употребление агрессивной жидкости способно привести к летальному исходу. В большом количестве она тут же поражает слизистую оболочку.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Организм реагирует болезненно и незамедлительно. Так, возникает острая боль и рвота, может открыться и желудочное кровотечение. Первый удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт, но интоксикация способна поразить почки и печень.

"Если человек выпил агрессивную жидкость, например, концентрированный щелочной раствор, вроде средства для прочистки труб, то это очень серьезно, вплоть до летального исхода, - рассказал Семен Рапопорт. - Если человек понял, что выпил что-то не то, можно промыть рот водой, пополоскать горло и выпить немного молока".

По его словам, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врачи проведут целый ряд специальных мероприятий. Возможно даже хирургическое вмешательство. При необходимости медики могут удалить пораженные ткани или участки органов.

При тяжелом отравлении обычное питание через рот практически невозможно, отмечает профессор. Что касается степени поражения, то она может быть разной. При самой легкой наблюдается покраснение слизистой. Самая тяжелая степень - четвертая. В такой ситуации происходит полное отмирание тканей органов.

Легко ли перепутать отраву с напитком?

"Это непредсказуемо, - считает Семен Рапопорт. - И зависит от самого человека. В каком состоянии он находится, каков его личный жизненный опыт, насколько он образован. Но даже обеспеченный грамотный человек может попасть впросак: совокупность факторов - настроение, усталость, опьянение. Возможна любая нелепая ошибка".

Напомним, 4 июня появилось сообщение об экстренной госпитализации Бари Алибасова. В тяжелом состоянии он находится в больнице. Известный продюсер выпил средство для очистки труб, приняв его за сок.

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