Психолог объяснила, как заинтересовать ребенка чтением

Совместное чтение книг помогает привить интерес к литературе у дошкольников, а вот детям постарше надо предоставить возможность выбрать то произведение, которое они без принуждения смогут дочитать до конца, рекомендует психолог Дина Костенко.

По ее словам, нельзя заставлять детей читать - так наоборот пропадает всякий интерес. Также важно обратить внимание на проблемы, которые затрудняют процесс чтения. Например, при наличии дислексии ребенок испытывает трудности при обучении навыкам чтения, а некоторые функциональные трудности (дефицит внимания, быстрая утомляемость и др.) не позволяет хорошо понять материал, что и является причиной нелюбви к чтению. "В таких случаях важно вовремя заметить проблему и обратиться к специалисту", - цитирует специалиста сайт aif.ru.

Ранее педиатры выяснили, как чтение вслух влияет на воспитание детей в семье.