Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Напомним, что в связи с падением пассажира на пути на станции метро "Дмитровская" интервалы движения поездов с юга на север Серпуховско-Тимирязевской линии метро были увеличены. Подробности инцидента пока нее сообщаются.

Отметим, что это второй случай падения пассажира под поезд на станции "Дмитровская" с начала недели. Во вторник вечером в результате падения под поезд на этой станции скончалась женщина.