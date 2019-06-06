Гослитмузей представил проект "Литературный ужин у Достоевского"

Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля при участии журнала "Гастрономъ" представил серию "Литературных ужинов" с блюдами, описания которых встречаются в произведениях русских классиков. Проект реализуется в мемориальных домах и квартирах, входящих в состав ГМИРЛИ: героями таких ужинов уже стали Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Михаил Пришвин. Сейчас прошла серия ужинов по произведениям и кулинарным предпочтениям Федора Достоевского.

Может показаться, что музей с вековыми реликвиями - не место для еды. Но создатели проекта уверены, что литературный ужин - отличный способ приобщиться к творчеству писателя, лучше понять его личность.

Каждый ужин начинается, собственно, не с еды, а со знакомства с музеем и с экспонатами. А уже в завершение экскурсии проходит трапеза. Готовит все блюда для проекта шеф-повар, заместитель главного редактора журнала "Гастрономъ" Марианна Орлинкова.

"Я внимательно читаю произведения того или иного автора, иногда прошу собрать для меня подборку цитат, анализирую их, потом составляю меню", - рассказала о процессе создания аутентичных блюд шеф-повар.

Например, в романе "Идиот" Федора Достоевского Марианну зацепило описание завтрака у Епанчиных. Что это за "оладьи, излюбленные самой генеральшею", Лизаветой Прокофьевной Епанчиной? Тут Марианна пофантазировала, и у нее получилось весьма необычное блюдо - оладьи с пряничным вкусом, то есть с классическим набором специй для пряников: корицей, имбирем, мускатным орехом и гвоздикой. Марианна добавила к оладьям еще и жидкое киевское варенье: прообраз этого лакомства, по ее словам, очень любила императрица Екатерина Вторая.

Сам Достоевский, как описывала в воспоминаниях его жена Анна Григорьевна, предпочитал русскую кухню: московскую селянку (не суп, а блюдо из капусты на сковороде), расстегаи, подовые пироги. Еще очень любил сладкое, часто ел пастилу. А вот в спиртном был крайне умерен: друг Достоевского Николай Страхов писал, что ни разу не видел Федора Михайловича навеселе.

Основываясь на гастрономических предпочтениях самого Достоевского и его героев, создатели проекта уже провели три литературных ужина с разным меню. Были там и любимая селянка Федора Михайловича, и кулебяка с капустой, курицей и грибами, и разварная рыба с фенезерфом (соусом из пряных трав), и рубленые котлеты из телятины с горошком, и блины "известные крестьянские полупшеничные" с селедкой, и бланманже с красной смородиной.

Теперь в планах у авторов проекта - ужины с Михаилом Лермонтовым и Корнеем Чуковским.