На книжном фестивале представили книгу комиксов о жертвах ГУЛАГа

В прошлом году Музей истории ГУЛАГа открыл новую экспозицию, рассказывающую о трагических судьбах пострадавших от репрессий - в лицах. И встал вопрос - как привлечь к ней внимание не только людей взрослых, но и молодежь. В итоге был выбран формат комикса.

"Во всем мире есть тенденция говорить языком комиксов на серьезные темы: холокост, диктатура обретают рисованный вид. Но в нашей стране это воспринимается до сих пор как нечто сатирическое и вовсе не серьезное", - рассказала Анна Стадинчук, заместитель директора по развитию Музея истории ГУЛАГа. Однако именно путем комиксов удалось сделать акцент на судьбах людей - сухая статистика и холодные цифры наконец-то дополнены историями тех, кто пострадал, пережил это, в том числе и в детстве.

В сборнике "ВЫ-ЖИВШИЕ" собраны четыре истории, нарисованные разными художниками и о разных людях. Однако их объединяет не только тема, но и общий взгляд - все истории представлены глазами детей. Детей тех, кто попал под гнет репрессий, тех, кто умирал от истощения и не мог об этом даже написать своей семье. Все рисунки выполнены в достаточно гнетущих, темных тонах, но обязательный лейтмотив всех историй - яркие желтые акценты в иллюстрациях. Те же истории представлены и в экспозиции музея - дополняя и углубляя смыслы книги.

"Это удивительный проект, потому что это не только некие личные истории, но и самые настоящие коды, с которыми мы можем взаимодействовать. Каждая история сопровождает рассказ о предмете, который, в свою очередь, дает основание представлять человека и то, через что ему пришлось пройти", - объяснил Константин Андреев, руководитель образовательного центра музея.

Он также подчеркнул, что в свободном доступе и бесплатно на сайте Музея истории ГУЛАГа размещена электронная версия комикса - и даже с интегрированными ссылками на видеоинтервью со свидетелями страшных событий. "Нам важно, чтобы это было доступно и известно каждому - потому что каждый предмет, представленный в экспозиции, каждый предмет, описанный в комиксе - это смысл, это ценность совершенно иной категории, это ссылка на воспоминания, которые мы обязательно должны сохранить и передать", - подытожили представители музея.

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