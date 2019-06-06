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06.06.2019 10:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Самый интимный спектакль Даниэле Финци Паска впервые показали в РФ

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Фото: Андрей Парфенов
Лиричное шоу "Для тебя", созданное всемирно известным режиссером в память об умершей жене, привез в Воронеж Платоновский фестиваль. Клоуны из швейцарской "Компании Финци Паска" провели зрителя между горечью утраты и тихой радостью воспоминаний. Мировая премьера этого спектакля состоялась в 2016-м, но в России его до сих пор не видели.

Забавные репризы и трогательные притчи, гуттаперчевые люди и жонглеры, круговерть лепестков и струящийся шелк, плывущие по воздуху обручи и магический свет (художник - Алексис Боулз) - здесь есть все, что делает спектакли Паски узнаваемыми. Слагаемые его волшебства. Разве что текста с каждой новой работой становится больше.

Героиня "Для тебя" - молодая женщина Жюли, будто бы бывшая в прошлой жизни рыцарем Робертом. С той поры ее сердце заковано в железные латы. У нее есть маленькая армия друзей в доспехах, маленький ангел хранитель, пронзенный копьем, большой невидимый враг и большая любовь. Да, и Бог, который, как собака, все время хочет быть рядом.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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Как и в жизни, в этом спектакле самое важное спрятано под ворохом незначительных слов, необязательных встреч, милых глупостей. Рыцари болтают о том о сем, вспоминают, как Жюли собирала чемодан (носки в туфли, розовую блузку с черными брюками…). Ангел мечтает об итальянской пасте: десятки слов придумано для обозначения пасты и ни одного - чтобы назвать человека, навсегда потерявшего ребенка, друга или даже питомца. А отважная гимнастка в алом платье парит над частоколом прутьев - цветы в волшебном "саду" опали, остались только стебли, напоминающие иголки для капельниц. В облаке листьев, похожих на капли крови.

В финале защитники снимают доспехи (броня вообще-то здорово мешает) и выбрасывают белые флаги: "Интересно, там хоть понимают, что мы сдаемся?.." Послание из больничной палаты - о том, как хочется вернуться домой, "немного алой помады - и идти танцевать с тобой" - становится гимном жизни.

Жюли Амлан Финци была не только любимой супругой, но и соратницей Даниэле. Вместе с друзьями они основали театральную компанию. Вместе работали над постановками - воздушными, сентиментально-философскими. (Жанр, в котором работает Паска, определяют как "новый цирк", стиль - как "театр ласки".) По словам артистов компании, у Жюли всегда была масса необычных идей, ей не наскучивало десятки раз смотреть за репетициями одной и той же сцены…

Фото: Андрей Парфенов
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А еще она верила, что "каждый из нас должен возвести внутри себя сад, в котором мог бы найти укрытие, в котором мог бы приютить любимых и тех, кто сбился с пути", - это уже строки из посвящения режиссера. Он хотел рассказать публике историю о таком воображаемом саде. С ветерком, поднимающим в воздух бабочек или снежинки, с красной скамейкой и щебетом счастливых людей. Сад Жюли стал источником вдохновения для актеров - спектакли Паски рождаются в том числе из их воспоминаний и импровизаций. Между тем женщина боролась со смертельной болезнью (этот сюжет лежит в основе спектакля "Белое на белом", который шел на Платоновском фестивале три года назад). В мае 2016-го ее не стало.

- Мы не знали, что делать, - призналась одна из артисток шоу Беатрис Сайад. - К октябрю надо было построить новый сад, а главный "цветок" в нем отсутствовал. И мы решили приоткрыть дверь во внутренний мир нашей компании. Работа давалась тяжело, потому что Жюли для многих из нас была близким другом на протяжении 10-15 лет. Но Даниэле всегда находит способ рассказать о глубоких вещах - легко. В "Для тебя" мы противопоставляем два основных элемента: ветер, который заставляет все летать, и тяжесть лат, которые нас защищают. Постепенно главный персонаж, выросший из конкретной личности, приобретает универсальные черты, близкие каждому.

Культура Театр Шоу Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль РГ-Фото Россия. Это надо видеть
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