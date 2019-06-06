Самый интимный спектакль Даниэле Финци Паска впервые показали в РФ

Лиричное шоу "Для тебя", созданное всемирно известным режиссером в память об умершей жене, привез в Воронеж Платоновский фестиваль. Клоуны из швейцарской "Компании Финци Паска" провели зрителя между горечью утраты и тихой радостью воспоминаний. Мировая премьера этого спектакля состоялась в 2016-м, но в России его до сих пор не видели.

Забавные репризы и трогательные притчи, гуттаперчевые люди и жонглеры, круговерть лепестков и струящийся шелк, плывущие по воздуху обручи и магический свет (художник - Алексис Боулз) - здесь есть все, что делает спектакли Паски узнаваемыми. Слагаемые его волшебства. Разве что текста с каждой новой работой становится больше.

Героиня "Для тебя" - молодая женщина Жюли, будто бы бывшая в прошлой жизни рыцарем Робертом. С той поры ее сердце заковано в железные латы. У нее есть маленькая армия друзей в доспехах, маленький ангел хранитель, пронзенный копьем, большой невидимый враг и большая любовь. Да, и Бог, который, как собака, все время хочет быть рядом.

Как и в жизни, в этом спектакле самое важное спрятано под ворохом незначительных слов, необязательных встреч, милых глупостей. Рыцари болтают о том о сем, вспоминают, как Жюли собирала чемодан (носки в туфли, розовую блузку с черными брюками…). Ангел мечтает об итальянской пасте: десятки слов придумано для обозначения пасты и ни одного - чтобы назвать человека, навсегда потерявшего ребенка, друга или даже питомца. А отважная гимнастка в алом платье парит над частоколом прутьев - цветы в волшебном "саду" опали, остались только стебли, напоминающие иголки для капельниц. В облаке листьев, похожих на капли крови.

В финале защитники снимают доспехи (броня вообще-то здорово мешает) и выбрасывают белые флаги: "Интересно, там хоть понимают, что мы сдаемся?.." Послание из больничной палаты - о том, как хочется вернуться домой, "немного алой помады - и идти танцевать с тобой" - становится гимном жизни.

Жюли Амлан Финци была не только любимой супругой, но и соратницей Даниэле. Вместе с друзьями они основали театральную компанию. Вместе работали над постановками - воздушными, сентиментально-философскими. (Жанр, в котором работает Паска, определяют как "новый цирк", стиль - как "театр ласки".) По словам артистов компании, у Жюли всегда была масса необычных идей, ей не наскучивало десятки раз смотреть за репетициями одной и той же сцены…

А еще она верила, что "каждый из нас должен возвести внутри себя сад, в котором мог бы найти укрытие, в котором мог бы приютить любимых и тех, кто сбился с пути", - это уже строки из посвящения режиссера. Он хотел рассказать публике историю о таком воображаемом саде. С ветерком, поднимающим в воздух бабочек или снежинки, с красной скамейкой и щебетом счастливых людей. Сад Жюли стал источником вдохновения для актеров - спектакли Паски рождаются в том числе из их воспоминаний и импровизаций. Между тем женщина боролась со смертельной болезнью (этот сюжет лежит в основе спектакля "Белое на белом", который шел на Платоновском фестивале три года назад). В мае 2016-го ее не стало.

- Мы не знали, что делать, - призналась одна из артисток шоу Беатрис Сайад. - К октябрю надо было построить новый сад, а главный "цветок" в нем отсутствовал. И мы решили приоткрыть дверь во внутренний мир нашей компании. Работа давалась тяжело, потому что Жюли для многих из нас была близким другом на протяжении 10-15 лет. Но Даниэле всегда находит способ рассказать о глубоких вещах - легко. В "Для тебя" мы противопоставляем два основных элемента: ветер, который заставляет все летать, и тяжесть лат, которые нас защищают. Постепенно главный персонаж, выросший из конкретной личности, приобретает универсальные черты, близкие каждому.