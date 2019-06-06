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06.06.2019 17:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК подтвердил информацию о раскрытии дела об убийстве Шабтая Калмановича

Текст: Наталья Козлова
Спустя десять лет столичное подразделение Следственного комитета по Москве сделало сенсационное заявление - они раскрыли убийство бизнесмена Шабтая фон Калмановича. У СК есть два задержанных и следствие просит суд об их аресте.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко про двух подозреваемых в убийстве бизнесмена. Их имен СК не называет. Это двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения. Они были задержаны накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Задержание - результат "совместно проведенных с сотрудниками ГУУР МВД России следственных и оперативно-разыскных мероприятий".

СКП: Шабтая Калмановича убил профессиональный киллер

В СК напомнили, что тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz 500. Его водитель 1976 года рождения, также получивший огнестрельные ранения, выжил только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Петренко говорит, что в ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено следующее. В тот день неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Lada Priora серебристого цвета без государственных номерных знаков, поравнявшись с Mercedes в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

В СКР заявили, что проводят "следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех соучастников преступлений".

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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