СК подтвердил информацию о раскрытии дела об убийстве Шабтая Калмановича

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко про двух подозреваемых в убийстве бизнесмена. Их имен СК не называет. Это двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения. Они были задержаны накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Задержание - результат "совместно проведенных с сотрудниками ГУУР МВД России следственных и оперативно-разыскных мероприятий".

В СК напомнили, что тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz 500. Его водитель 1976 года рождения, также получивший огнестрельные ранения, выжил только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Петренко говорит, что в ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено следующее. В тот день неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Lada Priora серебристого цвета без государственных номерных знаков, поравнявшись с Mercedes в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

В СКР заявили, что проводят "следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех соучастников преступлений".