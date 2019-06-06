В московском метро появятся новые диаметральные маршруты

Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) будут запущены в конце 2019 - начале 2020 года и существенно разгрузят столичное метро.

"Создание новых диаметральных маршрутов на основе существующих железнодорожных линий в Москве и Московской области обещает стать не менее востребованным, чем Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом "Российской газете" рассказал первый заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Огромной популярностью пользуется МЦК. В сутки оно перевозит более 500 тысяч пассажиров. По примеру МЦК для повышения транспортной доступности районов Москвы и городов области, а также разгрузки существующих линий метро было решено реализовать проект МЦД. Если раньше поезда доезжали до вокзала и высаживали там людей, то теперь радиальные железнодорожные направления станут сквозными линиями наземного метро, и можно будет проехать не только до вокзала, но и до другого конца Москвы. Можно будет воспользоваться железной дорогой, как линией метро", - отметил Роман Латыпов.

По его словам, на МЦД будет действовать карта "Тройка", а также оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты или смартфона. Тарифы пока разрабатываются.