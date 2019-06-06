В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области

В международном аэропорту Шереметьево сегодня сотрудники ФСБ и СК задержали министра лесного комплекса Иркутской области. Сергей Шеверда подозревается в превышении полномочий.

Госчиновнику вменяют часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Это самая "тяжелая" часть статьи про превышение должностных полномочий. А именно - "совершенное с причинением тяжких последствий".

В СК рассказали - чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

Корреспонденту "РГ" уточнили в пресс-службе, что в ближайшее время Шеверде предъявят обвинение и попросят суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме Шеверды по уголовному делу также проходят временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавший должность заместителя министра лесного комплекса региона), директор Казачинско-Ленского лесхоза, а также сотрудник Центра защиты леса Иркутской области. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, незаконной рубке леса и нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

По версии следствия, все эти граждане незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в заказнике "Туколонь". Речь идет о площади порядка 120 га, ущерб оценивается примерно в 748 миллионов рублей.

Незаконная вырубка была обнаружена в марте 2018 года.