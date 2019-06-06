Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом

На этой неделе Госавтоинспекция выступила с инициативой создания единой базы данных о злостных нарушителях ПДД и водителях, которых раньше лишали прав. Предполагается, что доступ к ней получат каршеринговые компании, которым эта информация поможет лучше "фильтровать" клиентов. Что об этой идее думают сами каршеринги и эксперты, узнал обозреватель "РГ".

Оказалось, что сервисы краткосрочной аренды к созданию такой базы относятся положительно. Им она поможет выявить потенциально опасных клиентов, которым транспорт лучше не доверять - слишком велик риск, что на автомобиле будут лихачить и в итоге попадут на нем в ДТП.

"С точки зрения создания прозрачного механизма и системы получения данных для нашего рынка, полностью поддерживаем инициативу ГИБДД. Чем больше данных будут получать каршеринги, тем лучше", - рассказала "РГ" сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова. По ее словам, компании заинтересованы в привлечении проверенных клиентов, которые ответственно относятся к управлению автомобилем - ведь ненадежные пользователи заставляют сервисы нести финансовые потери. В компаниях "МатрешCar" и Carenda идею также оценили в позитивном ключе.

Единая база данных поможет сервисам каршеринга лучше "фильтровать" клиентов

Между тем ДТП с автомобилями каршеринга в Москве происходят с пугающей частотой. Например, в минувшее воскресенье на Кутузовском проспекте каршеринговая машина вылетела на встречку, задела три других авто и перевернулась - 6 человек пострадали, и только чудом никто не погиб.

Но способна ли единая база закрыть доступ к каршерингу опасным водителям? Ведь сейчас в Москве можно просто купить арендный аккаунт. На первой же странице поисковика без труда находится сайт, где продают доступ к каршерингам на любой вкус: за 990 рублей Car5, Anytime и "Делимобиль", за 1190 - BelkaCar, за 1790 - Yandex.Drive. Значит, за руль теоретически может сесть даже ребенок, который никогда не учился в автошколе. "Как правило, их покупают лихачи, чтобы устраивать гонки на дорогах. Если произойдет ДТП, они убегут и найти их после этого будет очень сложно. Меня недавно обогнал каршеринговый Mercedes на скорости более 200 км/ч. Водитель явно не боялся штрафов, так как, скорее всего, использовал подложный аккаунт", - рассказывает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Он отметил, что решать проблему должны сами сервисы, ужесточив схему идентификации водителей.

Эксперты уверены, что помощь каршерингам должны оказать и правоохранители. "Каршеринг - это все еще новый для нас вид сервиса, и появление таких мошеннических схем на первом этапе неизбежно. Каршеринговым компаниям при поддержке правоохранительных органов вполне под силу разобраться с жуликами. Если человек едет под чужим аккаунтом, а потом случается ДТП, то наказание должно быть очень серьезным", - считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин.

Что касается самой инициативы ГИБДД, то она, полагает Блинкин, вполне жизнеспособна и уже давно реализована за рубежом. Пользоваться этими закрытыми базами могут правоохранительные органы и страховые компании. При этом данные вполне могли бы передаваться и каршерингам. "Ведь никакой семейной, личной, налоговой или наследственной информации в истории штрафов нет", - уверен Блинкин.

Кстати

По состоянию на 1 марта в Москве зарегистрировано 17,6 тысячи каршеринговых машин. Уже в этом году автопарк сервисов должен увеличиться до 20-25 тысяч автомобилей, а 2020-м составит уже 30 тысяч единиц.