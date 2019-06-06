Вместо земельных участков под строительство многодетные семьи Оренбуржья теперь смогут по выбору получить деньги на улучшение жилищных условий. Компенсация из областной казны составит 200 тысяч рублей. Соответствующие изменения в закон приняты Заксобранием региона. Воспользоваться правом выбора очередники смогут уже с июля. Выплаты будут целевыми, до конца года их смогут получить 750 семей.

- Эти деньги семья сможет использовать как на покупку жилья, так и на уплату первоначального взноса по кредитам на его приобретение или строительство, а также на погашение основного долга и уплату процентов, - уточнили в пресс-службе Законодательного собрания Оренбуржья.

Власти надеются, что такая мера позволит уже в текущем году сократить очередь на получение бесплатных участков на 15 процентов.

Большинство льготников нововведение одобрили: в социальных сетях и на интернет-форумах многие ратуют за вариант "синицы в руках". Правда, некоторые сетуют на то, что закон не имеет обратной силы. "А что делать, если получили участок, а он нам совершенно не нужен? Нам дали кусок земли на чистом поле без коммуникаций, за километр от кладбища. Можно ли отказаться от участка и получать материальную помощь в погашении ипотеки?"

Как уже писала "РГ" ("Возьмут деньгами", выпуск N 100 (7858) от 13 мая 2019 г.), с инициативой ввести альтернативный вариант помощи многодетным выступил исполняющий обязанности губернатора области Денис Паслер. Власти признали, что введенная восемь лет назад мера с выдачей земли оказалась неэффективной. Так, на сегодня в области удалось обеспечить землей 65 процентов семей, стоявших в очереди на получение бесплатных участков. При этом лишь 8,7 процента из них приступили к строительству, а завершили его всего три процента.

Деньги можно использовать на уплату взноса по кредитам на жилье

Основные причины, по которым участки остаются неосвоенными, - их удаленность, отсутствие дорожной и коммунальной инфраструктуры и нехватка средств для строительства. Кроме того, в ряде муниципалитетов земель под индивидуальное жилищное строительство попросту не осталось - в том числе для льготников. Следует отметить, что в Оренбуржье земельные участки предоставлялись всем многодетным - независимо от нуждаемости заявителей в расширении жилплощади. По данным министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона, реально же в улучшении жилищных условий нуждается каждая пятая семья, получившая землю.

С начала действия закона заявления на получение земли под возведение жилья подали 13 792 семьи. Для них было предоставлено 8948 участков. В девяти муниципалитетах - Адамовском, Александровском, Беляевском, Грачевском, Домбаровском, Кваркенском, Матвеевском, Северном районах и городе Новотроицке - землей на сегодня удалось обеспечить всех заявителей. До конца 2019-го решить эту задачу планируют еще одиннадцать территорий, а полностью ликвидировать очередь на участки для многодетных в регионе рассчитывают в 2022 году.