В Перми проверили завышение проходного балла для девочек в гимназии

Прокуратура потребовала принять меры в отношении пермской гимназии, где нарушались права детей.

Как пояснили в прокуратуре края, проверка показала, что отбор детей при зачислении в первые классы предусматривал, что для девочек проходной балл выше, чем для мальчиков. А это свидетельствует об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку.

Кроме того, по закону для приема в первый класс в принципе не предусмотрен индивидуальный отбор.

В отношении образовательного учреждения и его директора возбудили дела об административном правонарушении по статье о нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.