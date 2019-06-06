В регионах идет обсуждение проекта нового федерального закона о похоронном деле, разработанного Госстроем РФ. Он должен обеспечить кардинальное изменение ситуации в отрасли. Одна из предусмотренных документом новаций - появление в России коммерческих кладбищ.

Похоронный бизнес нужно обязать думать не только о прибыли, но и о людях. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Сегодня сфера ритуального хозяйства страдает от недобросовестных предпринимателей и откровенных мошенников. По данным прокуратуры Омской области, в прошлом году органы правопорядка выявили на кладбищах региона более 150 нарушений. Подано свыше ста судебных исков.

- Тем не менее ситуация улучшается. Годом ранее было зафиксировано более тысячи нарушений. Причина столь резкого сокращения противозаконных действий - массовые проверки кладбищ, - пояснил прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Алексей Черемнов.

Новый закон должен упорядочить и расширить перечень бесплатных услуг, предоставляемых родственникам покойного в ходе подготовки к погребению. О таком перечне сегодня мало кто знает - убитых горем людей просто не ставят в известность.

- Закон обяжет информировать потребителей, поэтому они будут гарантированно получать такие услуги либо должны от них официально отказаться, - пояснил начальник отдела коммунально-бытового хозяйства профильного департамента администрации Омска Егор Гришаев.

Рынок ритуальных услуг очистят от нелегалов - работать на нем смогут только занесенные в госреестр компании и только по договору с родственниками. За грубые нарушения похоронные агентства будут штрафовать в размере до одного миллиона рублей и заносить в черный список. Специалисты не считают эти меры слишком жесткими.

- В сфере похоронных услуг полно теневиков. Пользуясь случаем, они дерут с клиентов втридорога, а наказать их почти нереально. Каждая вторая контора зарегистрирована по квартирным адресам, налоги не платит, - комментирует ситуацию координатор омского отделения корпорации руководителей похоронных предприятий России Вячеслав Кувакин. - И правильно, что в перспективе эти лавочки прикроют. Оказывать услуги смогут только компании, у которых есть имущественная база, способные содержать современный похоронный дом. Их деятельность станет прозрачной. Это поможет потребителям четко понимать, сколько и за что они платят.

Агентства ритуальных услуг скоро полностью исчезнут с территорий омских клиник.

- Залы прощания и выставки-продажи ритуальных товаров расположены в непосредственной близости от больниц. Морги превратились едва ли не в оптовые рынки. Доходит до нелепого: идешь проведывать больного родственника, а тебя тянут за рукав, предлагая купить венок по сходной цене, - констатирует Вячеслав Кувакин.

По новым правилам, заказами на организацию похорон будут заниматься диспетчерские службы. А следить за порядком на рынке ритуальных услуг - муниципалитеты. Типовые договоры, льготы, правила содержания кладбищ, а также тарифы определят региональные власти.

Новый закон предусматривает создание коммерческих кладбищ на принципах государственно-частного партнерства. В Омской области уже действуют десятки домов престарелых, интернатов, детских садов, спортивных и творческих клубов, организованных предпринимателями в рамках ГЧП, по-этому желающие воспользоваться отработанным алгоритмом в новой сфере, скорее всего, тоже найдутся.

Для того чтобы усилить контроль в отрасли, предложено создать региональный общественный совет, основу которого составят представители власти, бизнеса, правоохранительных органов, социальной сферы, профессионального сообщества. .

Между тем

Федеральный закон о похоронном деле депутаты Госдумы намерены рассмотреть осенью этого года. В случае принятия он вступит в силу в 2020-м.