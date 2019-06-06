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06.06.2019 15:44
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь определила лучшую добровольную пожарную дружину

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги соревнований на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины предприятия, проходивших в городе Зеленогорске Красноярского края.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Цель мероприятия - определение наиболее подготовленных добровольных пожарных дружин (ДПД) к действиям при тушении пожаров, распространение эффективного опыта их работы, организационное укрепление подразделений ДПД, популяризация пожарно-прикладного спорта среди населения.

Участники соревнований выполняли практические и теоретические задания, в том числе, преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4x100 м и боевое развертывание от пожарной автоцистерны. Жюри учитывало время выполнения и правильность действий, анализировало соблюдение требований охраны труда. Также комиссия проверяла знания нормативных документов ПАО "Транснефть" по обеспечению пожарной безопасности на производственных объектах предприятия и эксплуатации пожарной техники.

Лучший результат в общекомандном зачете продемонстрировала ДПД Красноярского РНУ. Второе и третье места заняли команды Новосибирского и Омского филиалов соответственно. В личном зачете по преодолению стометровой полосы с препятствиями лучшее время показал участник команды ДПД Омского РНУ -  Никита Щербина. По итогам конкурса будет сформирована сборная команда ДПД АО "Транснефть - Западная Сибирь", которая представит общество в финальных соревнованиях ПАО "Транснефть".

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В настоящее время в состав ДПД АО "Транснефть - Западная Сибирь" входят 456 человек. Все они проходят необходимую подготовку и обеспечены современной боевой одеждой пожарного.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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